La CGT no se refirió al pedido de juicio político contra la Corte, pese a la presión del kirchnerismo

La embestida del oficialismo contra la Corte Suprema de Justicia no sólo no tiene el respaldo de varios gobernadores del PJ. También desde el sindicalismo no están muy convencidos.

Mientras los sindicalistas más cercanos a Cristina Kirchner, como Hugo Yasky, Roberto Baradel y Sonia Alesso, se expresaron en concordancia con el Poder Ejecutivo, otros se mostraron reacios a acompañar el pedido de juicio político.

Tanto es así que la postura que se terminó imponiendo en la CGT es la de "actuar con prudencia". Y fue algo que se vio reflejado, por ejemplo, en la ausencia de los referentes de la conducción de la central obrera en la solicitada publicada durante el fin de semana con el título "Democracia o mafia", de la que participaron intelectuales, artistas y dirigentes, en apoyo al pedido de juicio político impulsado contra los integrantes de la Corte.

En ese sentido, no hubo un acompañamiento de parte de Pablo Moyano, miembro de la conducción de la CGT y alineado con el kirchnerismo, ni de otros referentes sindicales de muy buen vínculo con la ex presidenta, como el bancario Sergio Palazzo.