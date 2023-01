“Argentina, 1985” compite como mejor película extranjera en los Golden Globe 2023

La temporada de premios en materia de cine y televisión arranca hoy a las 22 hrs (hora de Argentina) con la entrega de los Golden Globe, prestigiosos galardones a los que le sucederán los: Critic’s Choice, los BAFTA en Inglaterra, los premios SAG y, para finalizar, los premios Oscar. La alfombra roja de la ceremonia comenzará una hora antes, a las 21.

Recordemos que esta es la octogésima edición y marca el regreso de la celebración a la pantalla chica luego de un fuerte boicot y acusaciones de corrupción y falta de diversidad entre los miembros de la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), encargados de seleccionar a los nominados/ganadores.

La película nacional, "Argentina, 1985" es la única producción en español nominada. El largometraje de Santiago Mitre, que cuenta con la actuaciones protagónicas de Ricardo Darín y Peter Lanzani, compite en la categoría mejor película extranjera. Compite por la estatuilla con: RRR (India), All Quiet in the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

En Latinoamérica los premios se podrán ver por TNT. El horario de inicio de la entrega de premios es a las 22 (hora Argentina), y la alfombra roja comenzará a transmitirse a partir de las 21