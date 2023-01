Ke Huy Quan: la estrella infantil que rompió el embrujo del olvido

Son muy pocos los casos de las estrellas infantiles que, después de crecer, siguen recibiendo llamados telefónicos y se convierten en estrellas adultas. Y uno de los que no tuvo esa suerte fue Ke Huy Quan, el actor survietnamita estadounidense que, por estos días, está en boca de todo el mundo al haberse convertido, a los 51 años, en uno de los grandes favoritos de la temporada de premios por “Todo en todas partes al mismo tiempo”, la película por la que ya se ganó el Globo de Oro y el Critics Choice y por la que, dicen, estará nominado, y seguramente ganará, el Oscar.

Lo curioso en el caso de Ke Huy Quan es que su idílico presente se dio después de un paréntesis de casi 40 años en los que trascendió con recordados papeles en exitosas películas de la década del ochenta.

En esa época, y con apenas doce años, estaba recién llegado a Los Ángeles, la ciudad elegida por su familia para escapar de las consecuencias de la Guerra de Vietnam. Y por esas cosas de la vida fue descubierto por Steven Spielberg cuando, mientras el pequeño Que acompañaba a su hermano mayor a un casting, el director lo vio en la fila y lo eligió para “Indiana Jones y el templo de la perdición”, la cinta de 1984 en la que le dio vida a Short Round (Tapón), el niño que acompaña a Indy en su aventura.

La cinta, protagonizada por Harrison Ford, fue un éxito y en el mundo se hablaba de Ke Huy Quan como la gran revelación. Por eso, cuando Spielberg volvió al ruedo al año siguiente con “Los Goonies” lo volvió a convocar (le dio vida a “Data”) y la magia se volvió a repetir.

Sin embargo, y a pesar de la estratosférica fama de aquellas dos producciones, las convocatorias dejaron de llegar. Demasiado grande para hacer de chico, y demasiado chico para hacer de grande, Ke Huy Quan pareció haber entrado en el embrujo del olvido que han sufrido otras estrellas infantiles, desde Mara Wilson (”Matilda”) hasta Haley Joel Osment (”Forrest Gump” y “Sexto Sentido”), entre muchos otros.

Y aunque desde esa época se había mantenido prácticamente inactivo en la industria (consiguió papeles en dos series durante la segunda mitad de los ochenta y principios de los 90 que pasaron sin pena ni gloria, “Una vida juntos” y “Los primeros de la clase”), el año pasado regresó a la pantalla grande con “Todo en todas partes al mismo tiempo”, bajo la dirección de Daniel Kwan y Daniel Scheinert. La película está arrasando en esta temporada de premios y es una de las grandes favoritas para los Oscar cuyos nominados se conocerán el próximo martes.

Comedia absurda que se mueve entre la acción y la ciencia ficción, la cinta, que pasó por los cines locales, cuenta la historia de una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo. En el filme, Ke Huy Quan interpreta a Waymond Wang, el esposo de esa heroína, Evelyn Wang, interpretada por Michelle Yeoh.

Por este papel, Ke Huy Quan acaba de ganar el Globo de Oro al mejor actor de reparto y, días después, también se llevó el Critics Choice Award en la misma categoría. Las apuestas indican que su nombre figurará entre los nominados al premio de la Academia y que, posiblemente, lo ganará.

Con toda su historia encima, el actor hizo emocionar a millones de espectadores que siguieron la ceremonia de los Globos de Oro en donde se refirió a ese largo tiempo muerto en su profesión con un discurso profundamente conmovedor.

“Me criaron para que nunca olvidara de dónde vengo, y para recordar siempre quién me dio mi primera oportunidad. Estoy muy feliz de ver a Steven Spielberg aquí esta noche. Gracias, Steven”, dijo, visiblemente emocionado.

“Cuando comencé mi carrera como actor infantil en ‘Indiana Jones y el templo maldito’, me sentí muy afortunado de haber sido seleccionado”, admitió. Sin embargo, reconoció que “durante tantos años tuve miedo de no tener nada más que ofrecer (al público). No importaba lo que hiciera, nunca superaría lo que logré cuando era niño”.

Quebrado hasta las lágrimas, aseguró que “afortunadamente, más de 30 años después, dos hombres volvieron a pensar en mí; ellos recordaron a ese niño y me dieron la oportunidad de intentarlo de nuevo”.

Los hombres a los que se refirió son Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos popularmente como “Los Daniels”, quienes lo llamaron gracias a un chiste en las redes sociales.

“Se acordaron de mí cuando estaban navegando por Facebook y encontraron un gif de Andrew Yang, que se postulaba para presidente en ese momento, y alguien hizo una broma mencionando que ahora ‘Tapón’ (su personaje en ‘Indiana Jones y el Templo Maldito’) es un adulto y se postula para presidente. Eso los llevó a decir: ‘Oh, me pregunto qué estará haciendo Ke hoy en día’. Entonces, buscaron y se encontraron con que tenía la edad adecuada para Waymond. Por eso, cuando leí el guión, le dije a mi esposa, creo que este papel está escrito para mí”, contó Ke Huy Quan en un evento promocional del filme.

Pero su regreso a la industria no fue tan fácil y estuvo a punto de sentir que, otra vez, estaba entrando en ese rulo del olvido.

“Terminamos de filmar ‘Todo...’ a principios de 2020 y luego llegó la pandemia. Durante todo el tiempo de la pandemia estuve presentándome a audiciones una y otra vez porque había muchos más papeles para asiáticos, pero no conseguía nada... No conseguí ningún papel, ni siquiera que me devolvieran las llamadas. Estaba a punto de perder mi seguro médico a finales de 2021 y llamé a mi agente desesperado por actuar en cualquier cosa, como si era una serie de televisión o un cameo como estrella invitada… y nada... Me sentía tan mal: estaba volviendo a ocurrir todo de nuevo como cuando decidí dejarlo. Llamé a nuestro productor de ‘Todo…’, Jonathan Wong, y le dije: ‘No puedo conseguir ningún trabajo, nadie me quiere. Dime si soy bueno’. Su respuesta fue muy dulce, dijo: “Ke, solo ten paciencia. Solo espera hasta que salga la película”. Y sí, tenía razón. Cuando salió la película, todo cambió. Por eso hasta el día de hoy cuando me muevo por un set de cine, sabiendo lo difícil que es llegar a tener esta oportunidad, siempre estoy agradecido. No pensé que tendría este increíble segundo acto como actor a los 50 años, y espero que mi historia inspire a alguien a no renunciar a sus sueños”, remarcó.

Tras este éxito, Ke será parte de la segunda temporada de “Loki”, uno de los buques insignia de Marvel Studios y una de las series más vistas en la plataforma de streaming Disney Plus. También presentará pronto “The Electric State”, que protagoniza junto a Millie Bobby Brown y Chris Pratt bajo la batuta de los hermanos Russo. Y en Disney Plus también repetirá con Michelle Yeoh en la serie “American Born Chinese”.