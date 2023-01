Santiago Ascacibar fue presentado en UNO: "Estoy muy contento de estar acá de vuelta"

Luego de la práctica del plantel de Estudiantes en el estadio de 1 y 57, Santiago Ascacibar manifestó en conferencia de prensa, su alegría y su ilusión tras su retorno al club.

En una de sus primeras declaraciones, el mediocampista afirmó: "Estoy muy contento de estar acá de vuelta. Es hermoso estar entrenando acá en UNO y con la remera del pincha. Vengo bien desde lo físico y con ritmo".

A su vez, en esta misma línea, remarcó: "Desde el primer momento de que me fui, no tenía muchas ganas de irme a Europa. La felicidad la encuentro acá en Argentina, con mi gente. Estoy tranquilo, con las expectativas de siempre dar lo mejor de mi. Con Balbo tuvimos una charla, me contó su idea".

El flamante refuerzo también habló sobre su deseo de volver y la identidad que tiene su familia con el club: "Pienso que el tema de la familia que es de Estudiantes en si, esa identidad que tiene, está en muy pocos clubes de Argentina. Mi decisión fue una locura que tenía en mi cabeza, que solo entiendo yo".

La Selección es un tema que también se pensó luego de su llegada: "Yo vengo con la cabeza puesta en Estudiantes. Si más adelante toca ir, tendré que estar preparado".

El "Rusito" llega proveniente del Herta BSC de Alemania, a préstamo por 6 meses y con una opción de compra, de la cual no se ha informado el monto. Su última temporada fue en el Cremonese de Italia, donde también fue cedido a préstamo y disputó apenas 13 partidos, sin tantos anotados.

Ascacibar debutó oficialmente en Estudiantes en día 8 de febrero del 2016, en la caída 1 a 0 ante Lanús. En ese entonces, tenía 18 años y el equipo era dirigido por Nelson Vivas.