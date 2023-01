Ladrones le agarraron el gustito a robar heladerías

De disgusto, en disgusto. Si bien parece un juego de palabras, es lo que padecen por estas horas los empleados de las heladerías “Gustito” en La Plata, que en menos de 24 horas dos de sus locales fueron atacados y sufrieron brutales asaltos a manos de delincuentes armados.

Tal como informó EL DIA en su edición impresa de ayer, primero fue la sucursal de 122 y 80 la que se vio sorprendida por hampones, mientras que en la noche del jueves el atraco sucedió en pleno centro de Los Hornos, más precisamente en 66 y 137, donde dos motochorros violentaron la heladería.

A punta de pistola, hirieron a un empleado y a un “trapito” que se encontraba fuera del comercio e intentó detener a los ladrones.

Fuentes policiales señalaron que el hecho ocurrió cuando al local, con varios clientes en su interior, entre ellos dos menores, se acercaron los ladrones en moto hasta la puerta y se bajaron rápidamente. Con sus cascos puestos, fueron directamente al empleado del lugar, que se encontraba sirviendo un helado, al que le exigieron la entrega de dinero.

Mientras esto pasaba, quienes estaban sentados en las sillas y mesas que dan a la calle, huyeron despavoridos al ver esta situación de terror.

Durante el ataque, uno de los motochorros saltó el mostrador y el mismo empleado se resistió, por lo que el otro atacante le dio un culatazo en la cabeza a su víctima y disparó al menos dos veces.

Ante esta situación, los “trapitos” que se encontraban por la zona, intentaron defenderlo cuando los delincuentes huían, por lo que volvieron a responder con detonaciones, y allí uno de ellos terminó herido de bala, aunque estaría fuera de peligro, indicaron.

Quien se encontraba trabajando, fue víctima también de un disparo que le dio en uno de los dedos de la mano, el cual terminó enyesado, según comentó a este medio el dueño del lugar. “Aunque no lo creas, no se llevaron dinero”, afirmó el hombre, que no estaba en el momento del robo, pero si pudo ver mediante las cámaras de seguridad lo ocurrido.

En este contexto de descontrol, no contentos con el ataque a la heladería, los dos ladrones continuaron su raid delictivo en 62 entre 14 y 15, donde se toparon con varias personas y a punta de pistola, les robaron dos teléfonos celulares antes de huir a toda velocidad.

Alertados por un llamado de uno de los damnificados, los agentes montaron un rápido operativo de rastrillaje siguiendo la pista de que los atacantes habían huido en dirección al asentamiento del ex Club de Planeadores, donde finalmente dieron con uno de los dos implicados.

Uno de los ladrones tiene 18 años

Tras arrestar al ladrón, los oficiales confirmaron que tiene 18 años.

Asimismo recuperaron los teléfonos robados pocos minutos antes. Además en su poder se le halló una pistola 9 mm con municiones, con la que realizó el atraco.

En ese marco, el muchacho fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia por los delitos de “tentativa de robo calificado, robo calificado, tenencia ilegítima de arma de guerra, abuso de arma y lesiones”, mientras que su cómplice todavía es intensamente buscado.