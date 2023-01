“Le pegué”, dijo la madrastra de Lucio Dupuy

En la última audiencia del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, de cinco años, en La Pampa, Abigail Páez, una de las acusadas, se quebró y pidió declarar antes los jueces, pero se negó a responder preguntas.

La imputada, junto a Magdalena Espósito, su pareja y madre del pequeño asesinado, confesó que le pegó “porque se estaba mandando un moco”.

Antes del comienzo de la declaración, llevada a cabo el 7 de diciembre del 2022, Espósito decidió levantarse e irse de la sala para no escuchar el relato. Minutos después, Páez comenzó a contar detalles de lo sucedido aquel 26 de noviembre del 2021.

Según lo que relató, ese día llevó al trabajo a Magdalena y luego volvió a su casa para “cuidar a Lucio”. Estaban ellos dos solos y se había hecho de noche.

“Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde la verdad, ni sé por qué tampoco”, dijo, según lo revelado por fuentes que tuvieron acceso a la declaración.

Luego, agregó: “No le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”.

A pesar de haber confesado que le pegó, la imputada lo minimizó y no mencionó las mordeduras y heridas mucho más graves, signos de abuso sexual de vieja data y los más reciente.

El veredicto de la jueza Alejandra Ongaro y sus vocales Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora se llevará a cabo el 2 de febrero en La Pampa. Ese día se realizará una movilización a tribunales, donde asistirá la familia paterna del pequeño Lucio.