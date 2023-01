Las pymes del Gran La Plata no se rinden

“El presente y nada más”. La emblemática frase que corona uno de los clásicos del rock argentino, editado hace más de medio siglo, describe con exactitud el momento en que perciben estar los comerciantes y medianos y pequeños empresarios de la Región. La prolongada restricción de importaciones y consiguiente escasez de insumos, la falta de precios de referencia para fijar los propios, la ausencia de crédito, la ampliación de la brecha cambiaria y el inexorable ascenso del dólar paralelo, configuran un clima inestable que no aclaran las temporarias mejorías en la actividad de algunos sectores.

Entre los referentes hay consenso en que lo único previsible es que nada se puede prever. Y en que, por ahora, la malaria no provocó pérdida de empleos, pero lejos está de estimular su creación. “Es cierto que la demanda repuntó, pero no es una tendencia consolidada ni igual para todos los sectores, y con lo importado seguimos ‘al horno’”, advierte Alejandro Guanzetti, corralonero y titular de la Federación Empresaria platense (FELP): “Dependemos de los importadores; hay cosas que pedimos y aparecen con cuentagotas, como los aditivos hidrófugos para hormigón y cemento, y la grifería”. El dirigente señala que “para lo que viene de afuera no se sabe cuál cotización tomar, y para el resto de la mercadería tampoco; no sabemos a qué costo, ni si la vamos a poder reponer, y no tenemos margen para aguantarla. No es un momento de creación de empleo, ojalá lo fuera”.

Ganarle a la inflación

“En los corralones se da la particularidad de que vendemos más cuando la divisa sube, porque la gente sale a hace valer los dólares que tiene ahorrados para tratar de ganarle a la inflación y hacer algo en sus casas”, explica Guanzetti: “A gran escala, no está pasando mucho porque no hay incentivos para levantar edificios, no hay valor de reventa en el mercado que sirva al inversor”.

En CRAYA, la Cámara de Repuesteros Automotores y Afines local, entienden que “este salto actual del dólar es demasiado reciente para evaluar las consecuencias, pero el paulatino aumento del oficial y los financieros se nota en cada reposición de mercadería, y nos preparamos para un 2023 con mucho faltante y subas en todas las marcas”. Matías Vechiatti, referente de la entidad y dueño de un tradicional centro de atención al automotor de la zona de plaza Castelli, vislumbra una temporada con “ajuste en precios del 10 a 15 por ciento todos los meses”.

“Es cada vez más grave la falta de mano de obra”

El comerciante, además, arroja luz sobre un problema al que muchos de sus pares también aluden y puede ser un lastre si alguna vez se concreta la tan meneada reactivación. “Es cada vez más grave la falta de mano de obra, gente con una mínima capacitación pero por sobre todo compromiso y ganas. Suena raro, pero a los más jóvenes no les interesa demasiado tomar un primer laburo que les exija responsabilidad”.

“Por más crisis que haya, un mínimo de rotación de personal existe, y se toman empleados”, indica Vechiatti; “no estamos hablando de un nivel de preparación superlativo, por eso es muy preocupante lo que está pasando. Parece un tema tabú, pero la dirigencia de todos los signos se va a tener que poner a pensar cómo articula subsidios y planes que no sean eternos con estímulos para la salida laboral, porque esto no está funcionando y la solución se aleja cada vez más”.

El sector ferretero experimenta dificultades similares. Héctor Bonatto, de la Asociación de Propietarios de Ferreterías y Bazares de La Plata, Berisso y Ensenada (FEYBA), ratifica que “todo sigue igual que hace meses; boleta abierta, nos traen lo que quieren, nos comemos 2 o 3 puntitos de remarcación cada semana, y llega el punto en que no sabemos si estamos ganando plata, perdiendo o ‘robándoles’ a nuestros clientes”.

“La presión impositiva es altísima”

“Lo peor es la incertidumbre total”, añade Bonatto: “Ahora faltan repuestos y accesorios eléctricos, algunas herramientas manuales que vienen de afuera... Todo es incógnita. Tengo dos empleados y por equis motivo necesitaría sumar otro, pero no lo hago porque tengo reparos a quedar en offside. La presión impositiva es altísima, y el ‘socio’ que tenemos en las ganancias, el Estado, se lleva la parte del león”.

Matías Hernández, titular de la Asociación Pymes de la Construcción Bonaerense (APYMECO), corrobora que “la provisión de insumos no se regularizó, sobre todo en lo concerniente a productos eléctricos y químicos, y es difícil encontrar que toda una línea de productos esté disponible, por ejemplo los caños de determinado diámetro y espesor. En general, lo que no se encuentra en el mercado, hay que señarlo con dólares, esperar... y rezar”.

“Crédito en cuenta corriente no hay, y el empleo está estancado”, observa Hernández: “La suba de los costos fijos se está llevando puesta la rentabilidad y las chances de crecer; nuestros indicadores vieron por encima del 100 por ciento la inflación en 2022. En otra sociedad seria intolerable, acá la vamos llevando... Entramos en un año electoral, y se espera que el Estado inyecte plata, pero el privado no tanto; eso va a determinar la posible tracción sobre el mercado laboral, junto con la evolución inflacionaria y si el dólar sigue retrasado o no”.

Señales alentadoras

Presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, y empresario del rubro metalúrgico (evaporadores, calderería, silos y criogenia) Hugo Timossi prefiere ver el vaso medio lleno. “Hay algunas señales alentadoras”, explica: “Lentamente, crece la demanda y se están liberando un poco más las importaciones orientadas a producir; hay algunas demoras en lo que es hierro y aluminio, y todo es al contado, cash, pero pinta como para empezar a mejorar”.

“No hay crédito. Se maneja todo en efectivo, a una semana o diez días”

“Hay oportunidades de empleo, pero no siempre se halla a las personas idóneas”, reconoce Timossi: “Por dar un ejemplo de primera mano, en nuestra empresa necesitaríamos contratar a dos o tres personas, con conocimientos de criogenia, pero no es sencillo. Eso sí es un llamado de atención, el déficit educativo; por caso ingresamos en el proyecto del Tronador II, de la CONAE, pero es muy difícil encontrar gente. Es algo a revertir. Y otro aspecto para revisar es el de la presión impositiva inequitativa”.

“No hay demasiados estímulos para generar empleo”

Diego Piancazzo, gerente de la Cámara de Comercio e Industria de La Plata, también ofrece un pantallazo de la coyuntura. “En materia de insumos importados, y asimismo algunos que no lo son, nuestros afiliados se enfrentan con numerosos precios sobrevalorados, por la tendencia de los proveedores a cubrirse ante la inexistencia de referencias futuras. El plazo de las transacciones es ínfimo y no hay crédito. Se maneja todo en efectivo, a una semana o diez días. El blue tracciona y tensiona cuando se mueve, y el costo laboral es altísimo, incluyendo los bonos que impone el Gobierno y la ‘industria’ del juicio. No hay demasiados estímulos para generar empleo”.

“El calendario electoral sólo suma incógnitas”, concluye Piancazzo: “Diciembre es el mes de más ventas en el año, y así y todo el último no igualó a la pre pandemia. La reactivación no fue consistente para todos los sectores, ni sostenida”.

“La malaria no provocó pérdida de empleos, pero lejos está de estimular su creación”

Si bien en el contexto nacional, las fábricas que elaboran papeles, cartones y embalaje afrontan una merma en la provisión de la materia prima que requieren, en nuestro medio los principales desafíos pasan por otro lado. Así lo precisa Roberto Caballero, dirigente de la Unión Papelera Platense, que con un esquema cooperativo gestiona, desde hace dos décadas, la planta de la antigua San Jorge a orillas del arroyo El Gato.

“Nuestros insumos principales son el papel y cartón para reciclar que nos venden los recolectores informales y acopiadores urbanos, y cloro. Eso no nos falta, más allá de que el avance de la informática redunda en el uso y descarte de menor cantidad de papel blanco”, sintetiza Caballero: “Lo que nos está ‘matando’ son las subas en el gas y la electricidad, que son insumos para producir, y al estar en el régimen de grandes consumidores nos esta costando mucho juntar la plata para pagar las facturas”.

Costos de los servicios

“Somos una empresa recuperada y cuando se rompen las máquinas, que tienen 70 años, no es fácil porque suele haber que salir a fabricar las piezas”, señala el dirigente: “Estamos trabajando a pleno en tres turnos y sería importante encontrar algún mecanismo para aflojar la presión de las boletas de servicios antes de que afecte la fuente de trabajo”.

“Faltan centros que enseñen oficios en barriadas vulnerables”

En la comisión de Centros Comerciales de la FELP, que releva periódicamente la actividad en varios ejes de la Ciudad y alrededores, se pone de relieve que “en la mayoría de los rubros hay faltantes”.

Valentín Gilitchensky, quien preside la junta mencionada, abunda que “en casos como el de la marroquinería, por citar un ejemplo, donde un alto porcentaje de lo que se ofrece es importado y sin chance de sustitución nacional -las valijas, por ejemplo-, los importadores no sólo no ofrecen precisiones de cuándo van a ingresar las cosas, sino que hay que pagarles al contado y esperar”.

“Los proveedores entregan lo que quieren o pueden”

Las heladerías, oasis por excelencia en el riguroso infierno urbano de sol y sequía, no escapan a las generales de la ley. “Seguimos ante algunos faltantes y sin precios de referencia”, indica Diego Thionis: “Sobre todo, en cacao de primera y subproductos de éste. No es tanto en volumen, pero es clave contar con él. La verdad es que desde meses estamos en manos de los proveedores, que entregan lo que quieren o pueden, y más allá de la buena voluntad generalmente es menor cantidad de lo que uno les solicita”.

El experimentado horticultor Salvador Vides, desde el oeste platense, advierte que “hay algunas demoras en la entrega de agroquímicos, fertilizantes, y rollos plásticos para la cobertura del ‘mulching’”. Pero aclara que “por ahora no creo que haya tenido un impacto significativo en la programación del calendario de los productores”.