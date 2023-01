Se va enero, pero el calor y los reclamos por falta de agua siguen firmes en La Plata

Se va enero pero el calor sigue, y a la par lo que tampoco termina en La Plata son los reclamos por falta de agua, según hicieron saber usuarios de distintos barrios. De esta forma, el drama de la escasez, que fue uno de los temas más preocupantes para los platenses durante el primer mes de este 2023, sigue golpeando duro en una jornada en la que se espera que el termómetro posiblemente supere los 30 grados.

Así lo reflejó un vecino de 141 entre 32 y 33 del barrio Las Quintas. "Hace más de cuatro días que toda esta zona está sin agua. Realizamos el reclamo a ABSA y hoy, al comunicarnos para saber el estado del reclamo, nos dijeron que 'todavía no tuvieron tiempo de verlo". "Es un desastre", calificaron". "Esta zona oeste de la Ciudad está abandonada, olvidada", concluyeron.

No muy lejos de allí, en 34 entre 136 y 137, pidieron "por favor" por la restitución del suministro. "Hace un año que no tenemos nada de agua y ABSA ni nadie nos da bolilla", manifestaron. A la vez, desde 141 entre 32 y 32 remarcaron que "no sale ni una gota de agua".

En otro sector de San Carlos, como es 517 entre 139 y 140, plantearon que "no tenemos agua desde el 17 de noviembre". Los vecinos consignaron que "realizamos 160 llamados telefónicos a ABSA, además de los reclamos ante ADA y la Defensoría del Pueblo, pero no hemos tenido respuesta".

Asimismo, desde 484 y 24, Gonnet, detallaron que "hace varios días que no tenemos agua de red. Hemos realizado reclamos a ABSA pero no tenemos solución". Desde el barrio afirmaron que "el tema del faltante es más amplio y llega hasta la zona de Villa Castells inclusive, porque en mi caso vivo en cercanías del arroyo Rodríguez".

En la localidad, tal como informó hoy EL DIA en su edición impresa(ver), están expectantes por la intimación judicial para que la empresa ABSA fije un plan de abastecimiento diario de agua potable a los vecinos de Villa Castells hasta tanto se resuelvan las obras que permitan normalizar la red en la zona. La medida implica un cambio del método de entrega de bidones, que desde hace tiempo se efectúa en la delegación, por otro en el cual el suministro se efectúe en las puertas de los hogares.

En tanto, desde 516 entre 8 y 9, Ringuelet, aseguraron que "pagamos a ABSA un canon mensual por un servicio que es de 'terror'". El enojo, en este caso, es por la bajísima presión y la turbiedad del líquido. "Nunca recibimos cuál es la composición del agua y es una obligación de la empresa advertirnos qué estamos tomando. Además de generar sarro en pavas y utensilios, ni siquiera es apta para el lavado de ropa. Pedimos una inmediata solución a nuestro problema", expresá una usuaria que se identificó como María Teresa.