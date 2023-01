Rossi: “No existe ninguna mesa militar”

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, aseguró que “no existe ninguna mesa militar” funcionando en el organismo y sostuvo que los cuestionamientos sobre este tema surgen ahora porque se filtraron chats que involucran al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, con maniobras tendientes a favorecer al Gobierno porteño en su reclamo por fondos coparticipables.

“No existe ninguna mesa militar en el ámbito de la AFI. No existe ningún área que tenga incumbencia sobre la mirada militar. No figura personal castrense en el organismo, ni están contratados bajo ningún punto de vista ni prestan ningún tipo de servicio”, aseguró Rossi en declaraciones radiales. Además, el exministro de Defensa remarcó que no tiene relación con el teniente general retirado César Milani y que no lo ve “desde el año 2015”.

De esta forma, Rossi respondió a una denuncia formulada por legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) ante la comisión bicameral de Inteligencia pidiendo que se investigue a la AFI.