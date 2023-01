De “ballena asesina” a “hipopótamo”: la gordofobia en “Gran Hermano”

Ariel Ansaldo, actor y parrillero, fue uno de los participantes que se sumaron a “Gran Hermano” en el repechaje y, aunque fue recibido con los abrazos abiertos, incluso por los personajes más fuertes de la casa, con los días se fue convirtiendo en uno de los rechazados. El motivo oculto, para muchos, se pesa en kilos y sería, ni más ni menos, que su sobrepeso.

Oriundo de Berazategui, tiene 44 años y pesa 140 kilos. Según contó en su presentación, “pasaron cosas” que lo llevaron a aumentar 60 kilos en menos de tres años. Aunque él no ha profundizado en su historia de vida, fue su padre, Roberto, el que contó algunos detalles.

“Hace tres años, cuando empezó el COVID, Ariel pesaba 78 kilos y yo también pesaba mucho menos, siempre fui flaquito. Pero acá en casa, comiendo, con la parrilla, no saliendo, Ariel se excedió. Yo sé que dentro de unos meses él va a volver a ser como antes”, dijo el hombre en el programa de Georgina Barbarossa y reveló que le duele cuando a su hijo lo discriminan por su peso porque “una cosa es que una amiga te lo diga en privado, pero otra es que se lo digan adelante de cuatro millones de personas que están mirando”.

La presencia de Ariel empezó a incomodar por las noches a causa de sus ronquidos lo que ha llevado a algunos de sus compañeros, como Alfa, por ejemplo, a bautizarlo con desprecio como la “ballena asesina” por su manera de roncar, duro y parejo, durante toda la noche. Según el padre de Ariel, los ronquidos son “algo reciente”. Algo con lo que coincidió Gonzalo Costa, por ejemplo, la humorista que ha sido ella misma víctima de la discriminación por el sobrepeso.

Según contó Costita en “El Debate”, uno de los programas satélite de “Gran Hermano” y que se emite en el prime time de Telefé, las personas con sobrepeso u obesas tienen más probabilidades de roncar o tener apnea obstructiva del sueño. Y eso sería lo que le pasa a Ariel, algo que sus compañeros no tienen en cuenta.

El destrato hacia el “hermanito”, las burlas y los apodos fueron en aumento, incluso, hasta se llegó a la agresión física: una noche, en medio de una sesión de ronquidos, Alfa le tiró no uno sino varios almohadonazos para tratar de callarlo, aunque no hubo forma.

Otras actitudes de Ariel que han molestado es su costumbre de cambiarse en el jardín. Se lo ha visto, y ha generado roces con sus compañeros, el hecho de sacarse el traje de baño, sentado en un sillón comunitario, mientras se seca el cuerpo. Para Costa, no lo hace por “asqueroso” como lo han definido sus compañeros sino porque se le dificulta, por su sobrepeso, ir a cambiarse al sauna, como hacen algunos, o al baño.

“Hay que decirlo de una vez: a mucha gente le molestan los gordos, obesos. Ser gordo en la Argentina es feo. Siempre tenés que estás explicando y acá hay un culto excesivo a la figura”, opinó Ceferino Reato, uno de los panelistas más polémicos de “El Debate”, generando gran cantidad de adhesiones con su teoría de que al participante no lo quieren por gordo.

El programa de Telefé, uno de los más vistos de los últimos tiempos, había sido criticado por tener a personajes “hegemónicos”. Y ahora que hay una persona que no aplicaría a esa norma estética, es atacada.

Pero los ataques no vienen solo desde dentro de la casa. Tanto en las redes sociales, como en la televisión, los cuestionamientos continúan. “Yo no entiendo cómo quieren que no se mueran de hambre, si se muere de hambre él que es el hipopótamo de Pumper Nic. No para de comer, chicos”, lanzó Analía Franchín, quien, con total desparpajo, se atrevió a comparar a Ariel con el animal que ilustraba la marca de la extinta casa de comidas chatarra.

Consultado por este dicho, Emiliano, amigo de Ariel, dijo en “Mitre Live” que si su amigo hubiera escuchado el comentario no se habría enojado (“él es muy particular sobre cómo se toma ese tipo de situaciones. Creo que se hubiera reído, se ríe mucho de sí mismo”, remarcó) aunque puntualizó sobre el mensaje que una comunicadora está dando en el prime time del canal líder: “Lo que yo creo es que desde el punto de vista de una comunicadora, me parece que hay que tener bastante cuidado. Así como Ariel se lo puede tomar de esa forma, probablemente haya mucha gente que no le guste y que le moleste. No es necesario y no suma hacer ese comentario hacia una persona con sobrepeso”, sentenció.

Otro de los que opinó al respecto fue Luisito Zerda, ex “Cuestión de peso”: “Creo que lo que dijo Franchín es grave, pero lo más grave de todo es que los demás se rieron. No está bueno el mensaje que dieron... si bien se está hablando mucho hoy en día de la discriminación, no entiendo qué se le pasó por la cabeza en ese momento, cuando lo dijo. Fue discriminatorio. En todos los programas se habla de la gordofobia y a la primera de cambio pasan estas cosas. Traté de entenderlo pero no lo entendí”.

El debate sobre si lo que pasa con Ariel dentro y fuera de la casa es un caso de gordofobia se extendió más allá de la televisión. Y expertos en el tema, como la modelo Brenda Mato, activista por la diversidad corporal, analizó la situación.

“Hay rechazo hacia Ariel. Siento que él no tiene un juego demasiado entretenido pero hay comentarios horribles hacia él como los de Walter. Marcos tiene un juego similar (al de Ariel), pero como es agradable para la vista y es un cuerpo hegemónico, a la gente le gusta. Walter no solo se refiere de manera despectiva hacia Ariel, sino hacia otros participantes”.

Una de las víctimas de Alfa fue, precisamente, Julieta, una modelo de 20 años a quien, sin titubear, le lanzó: “Estás más gorda de cuando entraste. Sí, estás mucho más gorda, se nota. Cuando entraste eras una tabla y ahora...”, le dijo, haciendo un gesto con la mano de un círculo en el estómago. La jvoen mostró su angustia de inmediato y trató de buscar aceptación en otros compañeros.

Mato celebró “que este tema se esté tocando y se dimensione lo que pasa. Yo crecí en un cuerpo fuera de la norma de lo que se espera que sean los cuerpos. A mí lo que me pesa no es mi cuerpo sino lo que la sociedad espera de mí. Las personas gordas sufrimos un rechazo constante que afecta nuestra calidad de vida”.

¿QUÉ ES LA GORDOFOBIA?

La Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI publicó recientemente la guía “¿Es gordofobia? Herramientas para el reconocimiento, la prevención y erradicación de la discriminación gordofóbica” con el objetivo de fortalecer la tarea de la erradicación de la gordofobia y la discriminación a las personas gordas.

En ese material, que se puede descargar de manera gratuita en https://www.argentina.gob.ar/, explican que la gordofobia es un fenómeno complejo basado en una serie de ideas, valoraciones, prejuicios y estereotipos estigmatizantes que recaen sobre las personas gordas, y que se reproducen tanto a nivel individual, interpersonal y comunitario, como en las distintas instituciones y esferas de la sociedad.

Además, refiere que la gordofobia se sustenta en la negación del principio de la diversidad corporal, es decir, en el rechazo y/o invisibilización de que en la realidad nuestros cuerpos son diversos en múltiples sentidos: en su tamaño, talla, color, contextura, aspecto, y no menos importante, en la experiencia y relación que tenemos con él.

La gordofobia parte de un falso supuesto que considera un único modelo de cuerpo como “ideal” y menosprecia a todos aquellos cuerpos “reales” que no se ajustan a ese patrón. Para prevenirla, entonces, advierten que se debe reconocer la diversidad corporal y fomentar una relación respetuosa tanto con el propio cuerpo, como con los cuerpos de las demás personas, considerando que todos tienen el mismo derecho al disfrute, la nutrición y los cuidados de nuestro cuerpo en la manera que lo necesitemos y lo deseemos, es decir, al ejercicio pleno del derecho a la salud, al trabajo, al transporte, a la cultura, a la educación, al deporte, entre otros, sin discriminación.

La negación de la diversidad corporal forma parte de ideologías dominantes como el racismo, el heterocispatriarcado y el clasismo que, junto a las distintas dinámicas y discursos de ordenamiento social, como la meritocracia, el pesocentrismo y el ideal hegemónico de belleza, se presentan en forma de mandatos, opresiones y vulneración de derechos.

