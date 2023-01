El drama de las usurpaciones, esta vez en un chalet de 72, 9 y 10

En los amplios lotes de la periferia, en campos y también en propiedades del Casco. Incluso, allí donde puede inferirse una historia lujosa. El drama de las usurpaciones a cualquier hora y en cualquier día ahora parece alterar el vecindario de 72 entre 9 y 10, frente a la avenida de circunvalación, en una zona donde avanzan los emprendimientos comerciales entre viviendas familiares y propiedades de amplio y robusto desarrollo, como es el caso del imponente chalet ahora objeto de una denuncia policial en la que ya interviene la Justicia, a través de la fiscalía penal Nº 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

Según fuentes del caso, todo empezó el viernes por la tarde, con un violento episodio donde cinco hombres habría entrado por la fuerza a la casa donde estaría viviendo una familia en un rol de cuidadora de la propiedad. Así lo comentó a este diario Natalia, la mujer que denunció sufrir golpes durante esa escena. “Esto es un desalojo”, dijo la mujer que escuchaba gritar a los hombres que, según sostuvo, la sacaron por la fuerza de la casa con su hija en brazos -una beba de un año y medio-, mientras su pareja hacía compras en un supermercado.

Según aseguró, son cuidadores contratados por una empresa y estaban viviendo allí. “Mi esposo había salido a comprar y yo me quedé en casa con mi bebé. Escucho que me empiezan a tirar toda la puerta y entran 5 hombres, me rompen todo el pasador; yo me encierro en el cuarto, me tiran la puerta y me dicen: esto es un desalojo y te tenés que ir ya de acá”, indicó.

Según detalló, “me empezaron a pegar con unos fierros que tenían, porque los 5 chicos tenían fierros. Empezaron a golpear todo, agarraron a mi bebé, me la tiraron encima y me empezaron a pegar. Como me tiré al piso, me tiraron por las escaleras y me amenazaron con un cuchillo”.

En esta misma línea, agregó: “Yo en todo momento me opuse a irme. Me tiré al piso y me quisieron agarrar entre 4. Me puse a gritar `ayuda, ayuda, ayuda´ y los que estaban enfrente en la rambla, vinieron a socorrerme. Justo pasó un policía de civil, que se metió cuando ya habían cerrado la propiedad. Llamó al patrullero que tardó 10 minutos en venir más o menos. Todos los vecinos me estaban asistiendo”.

Como consecuencia del ataque, Natalia contó que tiene “un moretón en la pierna, tengo rasguñada la entrepierna, mi bebé esta golpeada en la espalda, porque le pegaron con el fierro. Me rompieron vidrios, puertas”.

Por último, aclaró que ya presentaron todos los papeles correspondientes a la policía y según aseguró, “desde la otra parte dicen que ellos tienen el boleto de compra venta”.

Una fuente policial vinculada al caso confirmó que hay actuaciones iniciadas con declaraciones tomadas a ambas partes en pugna.

Los apuntados en la denuncia mostraron papeles que indicarían una operación de compra. Según el investigador, también se presentó una mujer que dijo ser familiar directa de quien sería titular de la empresa propietaria del inmueble y está fuera del país. Los policías reunieron los testimonios con los papeles que se exhibieron ante la comisaría novena y enviaron todo a la fiscalía, que en las próximas horas avanzaría con medidas en el caso.

“No es la primera vez que esa casa tiene problemas de usurpaciones”, avisó el pesquisa consultado por este diario, quien dejó entrever también un litigio en Tribunales que alcanza a esa propiedad.