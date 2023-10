“Nada”: la pasión puede reflorecer en cualquier momento

Caprichoso como un niño, narcisista como pocos, dependiente al extremo, de inteligencia filosa y un “discapacitado emocional”. Crítico gastronómico y escritor, Manuel Tamayo Prats tiene el mejor paladar de Buenos Aires y aires de bon vivant que no le bajan a pesar de que hace años que ya no es lo que era. Endeudado, y desprendiéndose de sus obras de arte para solventar sus gustos caros, hace años que debería haber entregado un libro del que ya le dieron varios adelantos pero el problema es que siente que no tiene nada nuevo y bueno para escribir. “Nada”.

Esa es a grandes rasgos la historia de la esperada serie creada y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat que, tras una larga espera y un alentador preestreno en el Festival de Cine de San Sebastián, desembarca hoy con sus cinco capítulos de media hora en la plataforma Star+.

Luis Brandoni le presta el cuerpo a este refunfuñador serial (que odia que le digan “abuelo”), un irreverente personaje que tiene mucho del que creó para “Mi obra maestra”, también, bajo la dirección de la misma dupla creativa.

Debutando en el universo de las series, Robert de Niro interpreta a Vincent Parisi, un exitoso escritor ganador del Pulitzer, amigo de larga data de Tamayo Prats, que llega a Buenos Aires por una circunstancia puntual. Aunque su mayor presencia en pantalla se limita sólo a un capítulo, el personaje del actor hollywoodense es una especie de narrador que contextualiza los episodios con intervenciones que no pasarán inadvertidas por los argentinos.

Pintoresco y fresco retrato de la vida porteña, de su gente y de sus lugares, cada episodio de la serie abre con un dicho propio de nuestra idiosincrasia, difícil de comprender para extranjeros; por eso, De Niro explica con mucha seriedad y mucha gracia cuál es la diferencia entre un “boludo” y un “pelotudo”, qué es “tirar manteca al techo” o cómo se podría entender la referencia del “estamos en el horno” que para nosotros es tan habitual.

Semanas atrás, tras su preestreno en San Sebastián, en donde recogió elogiosas críticas, un pequeño video de De Niro explicando sobre los insultos argentinos se volvió viral en las redes sociales y llegó hasta la televisión.

En este sentido, Brandoni, en una reciente entrevista con Télam, aseguró que “la escena de las malas palabras que compartimos con De Niro va a quedar en la memoria de los argentinos sin duda porque no se hizo nada parecido nunca”. Y agregó que su colega y amigo “vio los guiones traducidos e hizo los aportes y observaciones muy rigurosas porque es un profesional de primera categoría”.

“Beto” se refirió además a cómo fue para él haber trasladado la amistad real que mantiene con De Niro a la pantalla. “Esa fue una de esas cosas que pasan en la vida que uno no se explica bien cómo fueron, pero que por alguna razón se concretan. De Niro vino acá por nuestra relación, porque vio algunas películas mías y vio otras de los directores y eso que podía parecer una ilusión se convirtió en una realidad. A eso hay que sumarle que le gusta mucho Buenos Aires, la quiere mucho y viene cada vez que puede y aceptó sumarse a pesar de los compromisos que tiene”, manifestó.

GRANDES PERSONAJES

Más allá de los personajes centrales, que se vinculan entre el inglés, el italiano y el español, a “Nada” la hacen grande sus personajes de reparto. Desde María Rosa Fugazot -que compone a una enorme y leal empleada- hasta Enrique Piñeyro -que le da vida a un amigo de toda la vida de Tamayo- pasando por Silvia Kutika -ex pareja y amiga de Manuel- y Gastón Cochiarale -joven editor que lo persigue para que entregue el libro.

Del casting se destaca Majo Cabrera, una joven actriz paraguaya que interpreta a una empleada que llega a la vida de Manuel inesperadamente, a la fuerza y sin demasiadas expectativas pero que llega para darle nuevos aires a la vida cotidiana del crítico gastronómico y escritor.

“Todo lo que viví fue un sueño, realmente algo que no es real. Hoy alejada de todo aquello me doy cuenta de lo que fue y cómo debí anular esa conmoción y estar presente para el desafío de ponerme a la altura de dos monstruos como ellos”, aseguró la actriz y también bailarina nacida en Sapucai que pronto será vista en pantalla grande como protagonista de “Una sola primavera”, del argentino Joaquín Pedretti.

El aceitado guion urdido por los cineastas Cohn y Duprat, a quienes se sumó Emanuel Diez, combina con elegante y logrado pulso un fresco profundamente humano atravesado por sabrosos apuntes culinarios que fueron supervisados por Narda Lepes, Francis Mallmann y el periodista Federico Oldenburg.

Daniel Miglioranza, Pablo Novak, Belén Chavanne, Alejandro Paker, Rodrigo Noya, Ariadna Asturzzi, Cecilia Dopazo, Manuel Vicente y Daniel Aráoz completan el reparto de “Nada”, que incluye la participación especial de Guillermo Francella -como un comerciante bien “argento”-, y un bolo del platense Sergio Antonucci, periodista de EL DIA, quien, como un taxista, interactúa brevemente con el personaje de Luis Brandoni.