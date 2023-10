VIDEO. "Es la última": Ángel Di María confirmó cuándo se retira

Ángel Di María confirmó que, luego de la Copa América 2024, se retirará del fútbol. El delantero pudo cumplir su sueño de ser campeón de América 2021, ganar la Finalissima y coronarse como Campeón del Mundo en 2022.

El último tramo de su carrera será luego de la competencia en Estados Unidos. Luego, comenzará la operación regreso a Rosario Central, donde colgará los botines definitivamente.

La confirmación llegó en Todo Pasa, el ciclo de Urbana Play. Al ser consultado sobre cuándo dejará el deporte profesional, indicó: “Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine al Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección, en un buen nivel”.

“Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca, ir a la Selección. Ojalá se me dé poder ir a la Copa América y, como ya lo venía diciendo, va a ser la última”, concluyó el delantero.

La epopeya

No es novedad que la Copa del Mundo conquistada en diciembre pasado colocó a los jugadores de la Scaloneta en un escalón superior dentro del país y a nivel mundial. Tal es así que el rosarino contó que, luego de la epopeya “la gente te reconoce solo por el Mundial”.

“Ser campeón del mundo no solamente es para tu país. Yo llevo a mis nenas al cole y hay muchos nenes de cinco o seis años que me dicen ‘sos campeón del mundo’. Es lo único que les sale”, afirmó.

“Tengo todo guardado. Lo único que sí tengo a la vista es una medalla del Mundial. La camiseta de la final la tengo guardada, tengo una pelota. No la del penal de Montiel. es una que arranqué por ahí”, agregó en referencia al día de la coronación.

Operación retorno

Mucho se habló sobre su intención de retirarse en Rosario Central y, tal parece, que también es su deseo o, al menos, así lo definió. “En mi cabeza siempre estuvo. Como estuvo volver al Benfica, está volver a Central. Lo dije muchísimo. No me gusta mucho hablar del tema porque siempre empiezan con que siempre hablo y nunca termina pasando pero el fútbol es así. Te va llevando. Dije que quería volver cuando todavía me sienta bien y creo que estoy en plenitud todavía. Mi contrato acá se termina en 2024 y esa opción siempre está. Tengo muy buena relación con Gonzalo Belloso (presidente de Central). Hablo con él, sabe que tengo la intención, sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará. No sé si será en 2024”, cerró.