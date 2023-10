Sin plata en la mayoría de los cajeros automáticos

Encontrar dinero en efectivo en los cajeros automáticos pasó a formar parte de la pesadilla de cada domingo o feriado. Tanto en la red Banelco como en la red Link, las máquinas están prácticamente vacías.

En distintos puntos del centro platense los platenses se encontraron, otra vez, con cajeros que advierten que no entregan dinero. Otros directamente no entregaban papel, para aquellos que querían hacer el pago de un servicio o una consulta de saldo al no tener la posibilidad de acceder al efectivo.

En calle 12, como en el microcentro de 47 de 7 a 9, la mayoría de los cajeros automáticos no tenían dinero para extraer, situación que también se observó con los cajeros de avenida 44 de 25 a 31, y los de 21 y 42.

Tampoco había fondos en los cajeros automáticos de las torres administrativas de 12 y 51 y los de 12 y 53.

Además, en la mayoría de los lugares, la falta de higiene que se observó es alarmante, según coincidieron distintos vecinos que recorrieron bancos en diferentes zonas de la Ciudad.