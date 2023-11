Lula elogió a Messi y fue ácido con los brasileños: "¿Hace cuánto que no tenemos un ídolo de verdad? "

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que los jóvenes futbolistas de su país deberían seguir el "ejemplo" del campeón mundial argentino Lionel Messi, que ganó su octavo Balón de Oro. "No es posible que Messi no sirva de ejemplo a los jugadores brasileños. Tiene 36 años, fue campeón del mundo (...) y ganó el Balón de Oro", declaró Lula en su programa semanal "Conversación con el presidente", difundido en las redes sociales.

Lula, que ha criticado en varias ocasiones el nivel actual del fútbol brasileño, no ahorró en elogios para la estrella argentina, antes del choque entre ambas selecciones, el 21 de noviembre en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, por las eliminatorias del Mundial 2026. Kaka es el último brasileño en ganar el Balón de Oro, en 2007.

"Quien quiera ganar el Balón de Oro, tiene que ser profesional y esforzarse (...) y no pasar las noches de fiesta", afirmó, sin aludir a ningún jugador en particular. En ese contexto sostuvo que "Messi debería ser inspiración para esa muchachada que aparece en la televisión, que la gente piensa que van a ser cracks y al poco tiempo desaparece".

Además se preguntó: "¿Hace cuánto que Brasil no tiene un ídolo de verdad? ¿Cuántos años?". Y entre risas agregó: "Sigo pensando en la Selección del '70, la Selección del 2002... La última gran Selección fue la del 2006, que perdemos por un accidente, porque esa Selección era muy buena".

Por último recordó que "van a ser 22 años que no se gana nada y la gente ve jugar a otras selecciones y toma conciencia de que precisamos mejorar, ser más serios, más responsables", haciendo referencia al último título mundial de Brasil (Corea-Japón 2002) y a la posterior eliminación en cuartos de Alemania 2006 ante Francia.

El ejemplo de la gimnasta de Brasil

Por otro lado, Lula citó el ejemplo de la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, campeona olímpica y campeona mundial en salto, quien la semana pasada obtuvo la medalla de oro en esa categoría en los Juegos Panamericanos de Santiago. También escaló a lo más alto del podio en la viga de equilibrio.

"Cuando la veo ganar medallas de oro, estoy feliz porque sé (...) que las ganó entrenando fuertemente, y no saliendo de fiesta", concluyó el jefe de Estado. No es la primera vez Lula que expresa su admiración por el crack argentino. En enero, sorprendió a propios y extraños al confesar que durante el mundial de fútbol de Catar 2022 alentó a la selección albiceleste. "Por primera vez 'torci' para que Argentina fuera campeona del mundo, porque creía que Messi no podía terminar su carrera sin ser campeón del mundo", dijo.