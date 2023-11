Arsenal vs Gimnasia.- “Tenemos que estar atentos, ellos ya no tienen nada que perder y juegan liberados”

El partido con River ya es pasado. A pesar de la sensación de injusticia que rodeó a la derrota, todo Gimnasia sabe que cada partido es una final. Uno de los que mejor lo interpreta desde su experiencia es Pablo De Blasis. El número 10 juega, ayuda en la marca y principalmente está en cada detalle. Concentración 100% al servicio de sus compañeros y el cuerpo técnico.

“Da bronca porque todos los partidos cuentan de la misma manera y nos quedamos sin nada. El esfuerzo que hicimos fue en vano pero ya pensamos en el siguiente partido”, expresó De Blasis. A la hora de un análisis del juego, al mediocampista le costó digerir el gol del empate, nacido desde un tiro de esquina. “Parecía que teníamos el partido más controlado en el segundo tiempo y da bronca que nos hayan empatado de pelota parada”, señaló. Y agregó: “cuando perdés este tipo de partidos así, decís ‘porque no me hacen cuatro y listo’, porque al final el esfuerzo que hicimos te deja tranquilo desde como lo trabajamos y el partido que jugamos, pero te da bronca la manera cruel en que perdiste. Es así.”

De todas maneras, el exjugador del Mainz (que recibió visitas desde Alemania el pasado domingo en el Bosque con una camiseta firmada de su viejo club) ya dio vuelta la página, al margen del análisis sobre cada uno de los partidos. Desde la llegada de Leonardo Madelón, el equipo mostró una identidad más sólida y confiable a lo largo de los 90 minutos. “Seguiremos igual. Así conseguimos victorias y empates. River ya pasó y pensamos en Arsenal que será un partido totalmente diferente. Estamos haciendo las cosas muy bien y el viernes trataremos de conseguir los tres puntos”, expresó De Blasis.

“Dentro de lo que se puede, disfruto. Estoy ansioso porque todo termine de la mejor manera”

En esa línea de análisis sobre el presente del equipo, De Blasis explicó que los deja tranquilos “la línea que viene manteniendo el equipo. A pesar de rivales, canchas, situaciones propias, estamos siguiendo una línea que nos acerca a conseguir punto”. Esa manera de encarar los partidos, a la vez, genera un crecimiento de los rendimientos individuales a partir de la mejoría en el funcionamiento colectivo. Para el rubio volante, “cuando la línea del equipo ya es pareja y todos los jugadores tienen buenos rendimientos, cada uno desde lo individual va encontrando su mejor versión. Los chicos que están entrando lo hacen muy bien y esa es la mejor manera de destacarse de un grupo. Primero aparece la línea o la idea, entonces es más fácil que las individualidades destaquen”, declaró.

Además, se refirió al rival del próximo viernes que más allá de haber perdido la categoría sacó 9 de los últimos 15 puntos en disputa, con triunfos sobre Defensa y Colón; y empates ante Banfield, Talleres (en Córdoba) e Independiente. Un rival ante el que Gimnasia no puede ni debe relajarse: “Es normal. Ellos ya no tienen nada que perder, se liberan, empiezan a desenvolverse mejor y quieren mostrarse para conseguir un equipo en primera el año que viene. Nosotros tenemos que estar atentos para que no nos pase lo que le sucedió a los últimos rivales de Arsenal”.

Justamente la pelea de abajo es la que no da tregua, por eso Gimnasia necesita lo antes posible esos puntos que le permitan llegar a la última fecha sin pensar en jugar una final en la cancha de Banfield. De Blasis se refirió a esa lucha que “es muy difícil” ya que “los de abajo siguen ganando, aunque ahora dependemos un poco más de nosotros. Cada partido es diferente. Es una final y vamos a jugar el viernes con todo. Lo primordial es no relajarse, porque al primer descuido te llevás una sorpresa”, concluyó.

De Blasis volvió al club que lo vio nacer luego de 11 años en Europa. Tras jugar en Grecia, Alemania y España, su regreso no se dio en las mejores condiciones. Suplente al inicio de la Copa de la Liga, hoy es uno de los puntales de la estructura del equipo. Obviamente, la situación del equipo no es la soñada cuando imaginaba su regreso al Lobo. “Dentro de lo que se puede, disfruto. Me hubiera encantado volver en otra etapa sin tantas urgencias pero me genera orgullo ver a los chicos como pelean todos los días y como el grupo está revirtiendo una situación complicada. Y a la vez ansioso porque todo termine de la mejor manera”, señaló el enganche, hoy socio de Rodrigo Saravia en el centro del campo.

Ansioso, solo fuera de la cancha. Dentro del campo, Pablo De Blasis es el cerebro al ritmo del que juega Gimnasia.