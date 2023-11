Mirtha Legrand confesó el gesto que le molestó de Javier Milei y Fátima Florez en su programa: "¡Lo odio!"

La "reina de la televisión" (como así la llaman los programas de espectáculos), Mirtha Legrand, recordó este sábado en su programa la visita del flamante presidente electo Javier Milei con quien es ahora primera dama, la humorista Fátima Florez.

Esta cena, se había dado aquel 7 de octubre, en la vuelta de Mirtha a la TV y al parecer, hubo algo que no le cayó nada bien a la actriz y conductora.

“A mí me pareció que estaban muy enamorados los dos. Yo en un momento dije ‘son raros’. Me salió del alma, lo dije para mí”, confesó.

Pero "La Chiqui" no se quedó ahí y fue por más. En un momento de la charla, lanzó un comentario de un gesto que no le gustó de la pareja y que aún lo recuerda: “Se tomaban la mano... yo no sé hacerlo, pero se hacían el corazoncito ¡Ay, lo odio ese corazón! ¡Lo odio!”.

La conversación se dio a raíz de que la periodista Guadalupe Vázquez cuestionó la relación del economista y la imitadora.