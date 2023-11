Ya están los horarios para el Lollapalooza Blink cierra una primera noche a puro ruido

La organización del Lollapalooza Argentina dio a conocer ayer los días en los que se presentarán los artistas que integran su grilla para la novena edición del encuentro musical, que se llevará a cabo en marzo próximo, en la que se destacan en su primera fecha las bandas Blink-182 y The Offspring, la nueva estrella del R&B SZA en la segunda y el grupo de nu metal Limp Bizkit, que cerrará el festival en su tercera jornada.

En la nómina del célebre festival, que contará con más de 100 figuras y grupos tanto de primera línea como emergentes -y que se realizará entre el 15, 16 y 17 de marzo del año próximo en el Hipódromo de San Isidro-, también resaltan los internacionales Arcade Fire, Diplo, Cristian Castro, Sam Smith, Thirty Seconds to Mars y King Gizzard & The Lizard Wizard.

El viernes 15 de marzo, primer día de festival, encabezan la lista Blink-182, Arcade Fire, YSY A, The Offspring, Diplo y Cristian Castro. El sábado se presentarán SZA, Sam Smith, Phoenix y Miranda!, entre otros, mientras que el domingo será el turno de Feid, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, Meduza, Rina Sawayama, Zhu, King Gizzard & The Lizard Wizard y más. Las últimas entradas para el festival se encuentran a la venta.