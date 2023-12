Encañonan a dos pasajeros que viajaban en un micro

Momentos de extrema tensión se vivieron durante las primeras horas de ayer cuando los pasajeros de un micro de la línea Este, presenciaron y sufrieron un terrible episodio de inseguridad que estuvo al borde de la tragedia.

En base a lo revelado por testigos, todo ocurrió cuando el colectivo transitaba por la zona de La Franja, el límite de Berisso y La Plata. En ese momento dos delincuentes los sorprendieron a punta de pistolas para robarles sus pertenencias.

La secuencia ocurrió en la esquina de 122 y 96 “a eso de las 6.25”, aseguraron. “Eran dos personas armadas. Le robaron a los pasajeros apuntándolos con armas. Cuando subo al micro me encuentro con esa situación”, sostuvo un hombre que en ese momento se aprestó a subirse a la unidad con destino al Centro.

“Justo veo a uno que estaba apuntándole a los pasajeros. Eso es cuando estoy subiendo. El otro me ve y me dice a dónde vas, por lo que me bajo enseguida”, relató. “Ni bien bajo, atrás mío bajan los dos delincuentes y salen corriendo para la plaza de El Paligüe”. “La inseguridad aquí en la zona está cada vez peor”, señaló.