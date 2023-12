Arde la tele: Mazzocco, en guerra con Fabbiani, queda fuera de América

Hace unas semanas trascendió que “A la tarde”, tal vez uno de los programas más rendidores de América, sería levantado en medio de una feroz interna con Mariana Fabbiani, que la antecede en horario con “DDM”. Y ayer, su conductora, Karina Mazzocco, rompió el silencio.

“Yo también quiero saberlo”, aseguró ayer Mazzocco, consultada por un movilero sobre su futuro profesional. “Están tomando decisiones. Se barajaron todas las posibilidades. Yo estoy esperando el comunicado oficial que todavía no me lo han pasado”, agregó la ex modelo.

Así, la animadora de América confirmó el rumor que, el mes pasado, había contado Marina Calabró en “Lanata sin filtro”. “Mientras seguían al aire, al primero que le escribo es a Tartu (panelista), que me pone ‘epa, no se nada, ahora en el corte chusmeo con la gente del equipo’; Diego Esteves (panelista) en ascuas. Entonces le escribo a José Núñez (productor), ya me dio un poco de sospecha que desde la gerencia artística no me negaron, porque cuando uno quiere cortar con una información, niega”, había contado la periodista.

Según Calabró, “en la interna del canal nadie los defendió demasiado, la gerente general solo quiere achicar y aparte a los accionistas tampoco les gusta y les trajo varios dolores de cabeza. La idea es que ‘Intrusos’ vaya de 13 a 15.30 y ‘DDM’ de 15.30 a 18. Por ahora, lo confirmado es que se discontinúa ‘A la Tarde’ por el mes de enero, febrero es una incógnita”.

Al respecto, Mazzocco contó que tiene pendiente un periodo de vacaciones “pero estoy esperando cuándo es más conveniente porque si va a haber una pausa porque se habla de un mes que no vamos a salir al aire, aprovecho y me voy de vacaciones ahí”, reveló ayer.

Además, dijo que su contrato con América es hasta el año próximo y que no se preocupa por esta situación. “Estoy en estado de confianza, eso significa que si hay que seguir, siento que todo lo que va a ir pasando, va a ser lo mejor para mi y para mi camino profesional”, manifestó.

Y en relación a un balance de lo hecho con el programa, remarcó: “Así termine hoy... saldo positivo 100%, porque yo nunca había tenido esta posibilidad, de este calibre, con estos colores, y la primera sorprendida en el resultado final soy yo, porque no me veía en un programa así”.

La salida de “A la tarde” se da en el marco de una feroz interna entre su conductora y Mariana Fabbiani que, dicen, habría incidido sobremanera en la salida de Mazzocco.

En un principio, a Mazzocco le habría caído muy mal que movieran el horario de su programa para poner antes el de Fabbiani. Y luego, la conductora se quejó de que la producción de su colega le estaría “robando los temas”.

“Es cierto que cuando llegó el programa de Mariana hubo que reformular un poco la agenda porque hay temas que, inevitablemente, se solapan. Hay un tema de actualidad y lo trata Intrusos, lo trata Mariana y después recién lo tratamos nosotros. Capaz llegamos un poco tarde”, contó Tartu.

Al respecto, en “Socios del espectáculo”, Adrián Pallares opinó: “Creo que la llegada de Mariana los hizo llegar más tarde a los temas. Además, si bien ella trata de ir con sus propios temas, a veces pisa los de Karina y se nota que eso a ella le rompe las bolas”.

En ese sentido, Tartu concluyó: “Yo creo que si hay un programa previo con el que compartís los temas de coyuntura, te obliga a focalizarte en tu agenda. Si tu agenda siempre fue herencias y después el tema de las herencias aparece en otro lado ahí es donde surge el problema. Yo creo igual que nada es de nadie. Los temas son de la tele y son de interés de la gente”.