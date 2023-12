Escándalo en Gran Hermano: dos participantes a los gritos tras una gala de expulsión caliente

El reality de Telefé, Gran Hermano, tuvo este domingo por la noche su primer eliminado: se trata de Hernán Ontivero, el cordobés que no pudo ante Zoe, Williams y Juliana, una de las participantes más polémicas hasta el momento.

Justamente esta última (de gran carácter, dicho por ella misma), se cruzó con Sabrina, quien es la líder de la semana y que sacó varios trapitos al sol luego de que "furia" se quede en el juego.

Ni bien terminó la gala, en uno de los pasillos de la inmensa casa, intercambiaron varios gritos que fueron escuchados con detenimiento por sus compañeros, mientras algunos estaban en el living y otros en las habitaciones.

En una dura acusación, Juliana manifestó ante Sabrina: "Tengo muchas emociones juntas. Bueno, básicamente cuando te preguntan hablás en plural como si fueras la jefa de la casa".

"Digo, ¿por qué yo no puedo hacer lo que yo quiero? Me tenés que entender, no tenés que hablar en plural", continuó Furia.

Pero Sabrina no se quedó callada y acusó a su compañera de ser una "maltratadora": "Eso es lo que vos pensás, yo no maltraté a nadie".

Mientras la pelea iba tomando temperatura y algunos chicos empezaron a acercarse para ver qué era lo que estaba pasando, ambas siguieron con su discurso frente a frente.

"Hay un grupete hermoso que básicamente no me banca. Y yo con eso no puedo hacer nada. O sea, tengo que seguir viviendo acá adentro. O sea, ¿qué te jode?". Por último, mirando a Sabrina siguió: "A mí me jodió básicamente que te pares acá y hables en plural como si a todos les molestara lo que yo hago o lo que no hago".

Habrá que ver que sucede el próximo miércoles, cuando en una nueva gala de nominación, los participantes tengan que emitir su voto y Juliana podría ser quien vuelva a recibir varios de ellos, yendo nuevamente a placa.