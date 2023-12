Del aumento sin fin al “no traemos”: las compras van sumando penurias

Entre las novedades que generan preocupación a la hora de las compras, la última: en algunas cadenas de supermercados ya aparecen notas en las que se adjudica el faltante de algunos productos a la negativa de esas empresas a comprarlos por los precios “desmedidos” que les plantearían sus proveedores.

La situación comenzó a repetirse en la última semana en algunas de las sucursales que tienen esas cadenas en la Ciudad. Se suma a las restricciones de compra por cliente y a los aumentos repetidos en toda la lista de la canasta familiar. Para muestra, algunos datos: en los almacenes hablan de subas de entre el 30 y el 50 por ciento en lo que va de diciembre para algunos productos.

Ayer, se veía en la góndola del papel higiénico en un local de la calle 12 el siguiente aviso: “Esta góndola está defendiendo tu bolsillo. El abastecimiento está afectado por aumentos desmedidos del proveedor”.

“¿Qué más va a pasar?”, se preguntó Laura, entre sorprendida y enojada por la experiencia ante la góndola vacía. “Venimos viendo aumentos casi a diario, ya sin referencia de lo que puede valer un producto. Por ejemplo, vi en otro lados que una presentación de papel higiénico de una marca pasó de 1.400 a 3 mil pesos en pocos días. Eso parece que ya no alcanza. Ahora, nos dicen que no van a traer directamente por lo que sus proveedores les están queriendo cobrar. No se sabe a dónde ir a comprar”, lamentó la mujer, mientras recordaba la experiencia en ese súper durante una charla con este diario.

No es el único punto, ni la única góndola con el aviso. También se ven esos carteles en locales del área metropolitana.

Al papel de uso doméstico se le sumaron escenas similares en la góndola del aceite, del arroz y de los panificados.

En el caótico escenario también se tejen versiones sobre tensiones entre empresas que producen y venden en el rubro del almacén y la alimentación.

En ese sentido, Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires (FABA), aclaró que no es la realidad del comercio más chico: “En mi negocio, como en el de cualquiera de nuestros colegas, tenemos todo, exceptuando el tema del arroz que está bastante complicado. Lo demás, evidentemente cambió el precio, como cambió en el hipermercado”, dijo y calculó que los anuncios en la góndola se asocian con otras disputas empresariales. “Seguramente, no están llegando a las rentabilidades que ellos tenían en las negociaciones”, estimó.

El arroz, complicado

Sobre la situación con el arroz, el dirigente bonaerense indicó que “es lo más complicado, pero desde hace tres meses que venimos renegando. Desapareció el arroz `doble carolina´, `autointegrado´. Digamos, el arroz bueno. Lo que quedó es el arroz `grano fino largo´ que hace tres meses lo pagábamos a 450 pesos el kilo de costo y hoy está en 1.200 pesos”.

Con respecto a la provisión en los minimercados y almacenes que representa la Federación, Savore sostuvo que por “lo demás, no podemos dejar de proveer a la gente porque tenemos una responsabilidad comercial. La mercadería va a seguir subiendo paro va a haber un quiebre importante porque trazando una línea desde el 21 de noviembre, después del balotaje comenzó la reposición y en los mayoristas había aumentado un 25 o 30 por ciento y desde ahí se abrió el grifo”.

Inflación, para arriba

En esa línea, el directivo puntualizó que “la semana que pasó tuvimos entre 30 y 50 por ciento de aumento. Evidentemente, la mercadería duplicó el valor”, concluyó.

En los cálculos que se realizan en las consultoras, diciembre romperá marcas en inflación.

Por caso, la firma LCG, dedicada a estudios en alimentos y bebidas, calculó que la segunda semana de diciembre la variación semanal fue de 6,1%.

Por su parte, la consultora Eco Go proyecta el 28 por ciento. Hacia el interior de ese número, se calcula una variación semanal promedio de entre 4 y 5 por ciento para el último tramo del mes. A la vez, la inflación en el rubro de alimentos de consumo familiar llegaría a 33,2 por ciento.

La consultora Ferreres, dio a conocer un dato preliminar de inflación de diciembre, tomando la primera quincena en comparación con las cinco semanas del mes anterior: 16,8 por ciento mensual.

En tanto, la medición promedio de la segunda semana del mes contra la segunda de noviembre fue de 26,3% mensual.

Más hacia adentro de diciembre, la inflación general de la segunda semana del mes fue de 12,4 por ciento, según los datos que se dieron a conocer a mediados de la semana que pasó.

Las proyecciones privadas indican una inflación del orden del 30 por ciento para este mes