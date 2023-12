¡Un ojo de la cara! La bronca de un platense que pagó $23.000 por un flexible para el termotanque

Con la escalada inusitada de los precios en las últimas semanas, los arreglos de la casa se tornaron en gastos de gran sufrimiento para los platenses, con lo cual la moraleja ante este tipo de situaciones es que en estos tiempos que corren es importante cuidar al máximo cada artefacto es instalación hogareña para evitar verdaderos dolores de bolsillo.

Así lo expresó un vecino de Tolosa que sufrió ayer la rotura del flexible del termotanque y no lo quedó más alternativa que recurrir a una casa de sanitarios para poner otra vez en funcionamiento el elemental artefacto para uso de su familia.

De este modo el hombre acudió a un local para adquirir el repuesto y se encontró con la sorpresa de que por apenas un flexible metálico, de tipo acanalado y de sólo 40 centímetros, abonó la suma de 23 mil pesos.

"Tenía la idea de llamar a un plomero para que realizara la conexión de forma rápida y segura, pero con lo que pagué en el comercio no me quedó resto para contratar a nadie. Me di maña y lo pude solucionar por mi cuenta, pero la realidad es que una mala manipulación puede provocar la rotura del repuesto o del equipo", expresó el vecino.

"Lo importante es cuidar todo al máximo para evitar esos golpes al bolsillo. Cuidar el auto, los electrodomésticos. Hay cosas que si se rompen no se pueden reponer con los precios que se están manejando. Entregás un ojo de la cara y no alcanza", analizó.