Los Pumas 7s, subcampeones en Dubai

Los Pumas 7s se quedaron con el subcampeonato del Rugby Seven de Dubai, primera etapa del circuito profesional de la especialidad, tras perder ayer por un ajustado 12-7 en la final de la Copa de Oro ante Sudáfrica, campeón por quinto año consecutivo en esa sede de Medio Oriente.

Los Blitzboks inclinaron el partido a su favor en la primera parte con tries de Impi Visser (3m.) y Shilton Van Wyk (5m.), el último convertido por Justin Geduld. En el segundo período, tras la salida de Ryan Oosthuizen por tarjeta amarilla, el equipo argentino descontó con un try de Matías Osadczuk (9m.), convertido por Santiago Mare.

En la etapa complementaria, Los Pumas 7s aprovecharon el hombre de menos que tuvieron los sudafricanos por una amarilla y Tute Osadczuk llegó al try para marcar el descuento. Después pudo haber anotado otra vez pero los errores de manejo no se lo permitieron. Pero también pudieron sufrir otro try en contra si no fuese por ese tackle providencial de Fraga casi adentro del ingoal.

El nivel fue más que aceptable y no hubo mucho lugar para el lamento ni para el reproche. Argentina sigue en la élite del rugby de 7 jugadores y ayer lo volvió a demostrar.

EL EQUIPO DE LA FINAL

El DT de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, dispuso la siguiente formación titular: Luciano González, Germán Schulz, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Osadczuk, Santiago Álvarez y Mare. En el banco de suplentes estuvieron Matteo Graziano, Tobías Wade, Gastón Revol, Tomás Elizalde y Agustín Fraga.

El seleccionado argentino, campeón panamericano en Santiago 2023, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y subcampeón del circuito Seven, llegó a la instancia decisiva del torneo en Dubai luego de vencer este domingo a Samoa (21-14) y Nueva Zelanda (21-19) en instancia de cuartos de final y semifinales.

El sábado había asegurado su clasificación a la fase eliminatoria luego de adjudicarse de forma invicta el Grupo B con victorias sobre España, Australia e Irlanda.

Los Pumas 7s ahora jugarán el Seven de Ciudad del Cabo, a desarrollarse entre el 9 y 10 de diciembre próximos. El seleccionado argentino integrará el grupo B, junto a Fiji, Francia y España.