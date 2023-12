Bunbury volvió a los escenarios en el Movistar Arena y dejó a sus fans enloquecidos

Enrique Bunbury volvió a los escenarios en esta gira de shows únicos que dará, luego de atravesar una enfermedad que, como le confesó ayer a su público, creyó que no le permitiría volver a cantar. En la noche lluviosa de Buenos Aires, salió al Movistar Arena con entradas agotadas.

Bunbury llegó con algunos de sus clásicos solistas, Héroes del Silencio y su nuevo disco, “Greta Garbo”, al que presentó en vivo. Notablemente emocionado, se alimentó de la locura del público y la noche se volvió inolvidable.

Dedicó algunos minutos a hablar con el público, se acercó a la valla y agitó junto a los fanáticos que tenía obnubilados. La banda que lo acompañó son viejos conocidos, Los Santos Inocentes.

Vale recordar que en mayo del año pasado, el cantante español tuvo que suspender la gira en Estados Unidos y México por un problema de salud que afectó a sus pulmones y garganta, lo que le impidió cantar. Por ello, no es casual que su reciente disco se llame “Greta Garbo”, quien tuvo que dejar los escenarios a los 36 años.

A la mitad del show, Bunbury se dirigió a sus fanáticos que no paraban de vibrar con la música: “La última vez que tocamos en Buenos Aires fue hace seis años. En estos seis años nos han pasado muchas cosas a todos. Hace prácticamente un año y medio pensaba que esto no iba a ocurrir nunca más, que no iba a subir nunca más a un escenario”.

"Creo que hoy, 5 de diciembre, estoy en el mejor lugar en donde podía estar. Para mí hoy es una noche muy especial, entonces les voy a pedir que me disculpen por todos estos errores que pueda cometer por exceso de entusiasmo", agregó.

La noche empezó con “Los términos de mi rendición” y “Nuestros mundos no obedecen a tus mapas”. Pasó por “Que tengas suertecita”, “Apuesta por el rock and roll” y “Lady blue”.

Se tomó unos minutos, regresó al escenario y anunció: “No se vayan que todavía hay más. ¿O tienen prisa? ¿Tienen que irse a sus casas?”. El bis fue “Aunque no sea conmigo”, “Maldito duende”, “La constante” para cerrar con “Y al final”.

“Ante 15000 asistentes y más de 19 meses de ausencia en un escenario, Bunbury regresa con sus ‘Shows Únicos’ y lo hizo este 5 de diciembre en Argentina”, detallaron en sus redes sociales”.

Quedará para el 9 de diciembre la presentación en Santiago de Chile, Chile; el 11 en Lima, Perú; el 14 en Quito, Ecuador; y el 16 en Bogotá, Colombia.