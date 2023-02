En India, la propuesta para San Valentín es... abrazar a las vacas

El Consejo de Bienestar Animal de la India (AWBI, por sus siglas en inglés), dependiente del Gobierno, quiere sustituir el día de San Valentín por una jornada para abrazar a las vacas, consideradas sagradas por el hinduismo, en oposición a una celebración vista como occidental y criticada con frecuencia por sectores extremistas. “Queremos animar a la gente a que no olvide nuestra cultura, así que, si quieren celebrar San Valentín, deberían hacerlo como el día de abrazar una vaca”, señaló el secretario adjunto del Consejo, Prachi Jain. Es por eso que la organización, fundada por el Gobierno indio en 1962, hizo circular un llamado para defender las tradiciones de veda de la India, “al borde de la extinción debido al progreso de la cultura occidental”. El órgano gubernamental afirmó que las vacas son la “espina dorsal de la cultura india y su economía rural” y señaló que abrazar a una vaca atrae “inmensos beneficios”, aumentando la “felicidad individual y colectiva”. “Tengan en cuenta la importancia de la madre vaca y llenen sus vidas de buenas energías”, agregó. Esta es la última de una larga lista de afirmaciones sobre las vacas en los últimos años, que van desde la promoción de la orina de vaca como medicamento hasta declarar que el estiércol de vaca protege contra la radiación. Jain explicó que la decisión de bautizar el 14 de febrero como el día de abrazar vacas llega con el visto bueno del Ministerio de Pesca, Ganadería y Lácteos. La propuesta no es particularmente novedosa y se asemeja a ideas como el “koe knuffelen” en Países Bajos, un concepto que consiste en fundirse en un abrazo con bovinos y que predica los beneficios para la salud mental de acariciar y cepillar a las vacas. Pero, en la India, San Valentín ha sido objeto de ataques y boicots de la extrema derecha hindú y grupos religiosos, que lo consideran como extranjero y han llegado a formar “brigadas morales” para impedir a jóvenes enamorados celebrar la fecha. Estos episodios, no obstante, se han reducido en los últimos años, en paralelo con su creciente popularidad en las urbes del conservador país asiático.