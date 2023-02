María Becerra se descompensó en un show en Formosa: "El calor me destruyó"

María Becerra, una de las artistas del momento que se ubica en entre los primeros 200 cantantes con mas reproducciones a nivel mundial en la plataforma de Spotify, pasó un mal momento en Formosa, donde se había presentado a dar un show.

"La Fiesta Nacional de la Corvina", evento característico del lugar, la esperaba con una gran cantidad de personas. El recital lo brindó de forma completa, pero al terminarlo, y ante el calor que era realmente sofocante, bajó del escenario y se desplomó.

La joven de 22 años tuvo que ser rápidamente asistida por los profesionales médicos para darle un diagnostico mas preciso de lo que habría ocurrido: le bajó la presión arterial y eso produjo que se descomponga.

Los médicos la hicieron recostar en forma horizontal, le levantaron las piernas y la asistieron con la medicación necesaria para compensar su presión sanguínea.

Luego de recuperarse y de llevar tranquilidad a los allí presentes, publicó una historia en su cuenta de Instagram donde le puso una pizca de humor: “Casi palmo. Jajajajajaja, me bajó la presión a 6.4. La doc me dijo que el calor formoseño me destruyó”, reveló.