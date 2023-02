Encapuchados y con cuchillos: brutal asalto a tres mujeres en Villa Elisa

La calurosa madrugada del domingo invitaba a compartir un momento de charla al aire libre. Y eso era lo que estaban haciendo dos amigas en una vivienda de la localidad de Villa Elisa. Hasta que, impensadamente, aparecieron en escena cuatro delincuentes, que les hicieron vivir una verdadera pesadilla.

No fue para menos. Los integrantes de la banda, según lo informado a este diario, cubrían sus rostros con capuchas y además estaban armados con cuchillos.

Lucía Patronelli (37) es una de las víctimas de este caso extremo de inseguridad.

En el barrio dicen que la inseguridad comenzó en agosto. Los blancos son casas y autos

Ayer a la tarde, acompañada por su pareja, Justina Falbo (32), y algunos vecinos que se solidarizaron con ellas y compartieron la preocupación por robos cada vez más asiduos en el barrio, relató a este diario los pormenores del atraco.

“Fue a la una y media de la mañana del domingo, cuando estaba conversando con una amiga en el fondo de mi casa. De repente, se nos aparecieron cuatro encapuchados, de alrededor de 25 años, que nos amenazaron con cuchillos, mientras comenzaban a exigir que les diéramos todo”.

Luego que les ordenaran “vamos para adentro”, según reveló, a la propietaria le advirtieron: “Decinos dónde está la plata”.

Lucía recordó que no solo el dinero estaba entre las pretensiones de este grupo de ladrones. Al respecto, precisó que “también querían elementos de oro, me hablaban de una caja fuerte, que no tengo, y hasta pidieron armas de fuego, que tampoco hay acá”.

Cuando en medio de la fuerte tensión que padecía, junto a su amiga, les comentó lo mismo a los asaltantes, uno de ellos le respondió: “Si encontramos algo de lo que estás negando tener, las vamos a atar y la cosa se va a complicar”.

Informó que, después de revolver los distintos ambientes, lograron apoderarse de “50.000 pesos, tres celulares, uno de ellos el de mi amiga, a quien además le sustrajeron un par de aros de oro. También se llevaron una tablet y ropa”.

“Hasta se dedicaron romper censores de la alarma y desordenaron un montón”, lamentó después.

“¿TIENE QUE LLEGAR ALGUIEN?”

Asimismo, de acuerdo la testimonio de Patronelli, la banda le consultó si tenía que llegar alguien más a la casa.

Información o una frase al voleo, lo cierto fue que al rato llegó la pareja, a la que también redujeron.

En tal sentido, Justina le contó a EL DIA que “llegué y al entrar no entendía nada, porque vi ropa y otras cosas tiradas en el piso. Hasta que me vio uno de los delincuentes, que estaba encapuchado como los otros, me empujó contra una pared y me dijo que me quede tranquila”.

“Fue ahí que les dije que debían irse, porque afuera estaba la Policía. Se asustaron y comenzaron a preguntarse por dónde iban a escapar. Al final, huyeron por donde entraron: por el hueco que abrieron en el alambrado del frente nuestro”, indicó para acotar que “estuvieron acá 25 minutos. Una eternidad”.

En el barrio, hay otro alambrado roto que destrozaron oportunamente al lado de la vivienda donde residen Lucía y Justina.

Por eso, ambas están consultando precios “a ver si cerramos con algún portón de reja ese sector, que comunica al barrio con los fondos de la fábrica Taranto”, dedicada a la elaboración de autopartes para automotores.

FALLIDO INTENTO PREVIO

Justina mencionó, a su vez, que el mismo grupo delictivo “antes de venir a robar acá, quisieron meterse en otra vivienda a pocas cuadras”.

“Alcanzaron a abrir una ventana, pero no ingresaron porque en ese instante se activó la alarma de los dueños y se fueron enseguida”, reflejó.

Otros vecinos que acompañaban a Lucía y Justina, interiorizándose por el asalto sufrido e intercambiando opiniones sobre cómo enfrentar a la inseguridad, expresaron a EL DIA que “los robos comenzaron en agosto pasado y ya hubo tres casas donde no lograron su propósito. Tampoco se salvan los autos”.