EEUU acusa a Rusia de cometer "crímenes contra la humanidad" en Ucrania

Rusia cometió "crímenes contra la humanidad" en su guerra en Ucrania, aseguró hoy la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, en su discurso en la Conferencia de Seguridad en Múnich, un foro internacional que reúne a líderes, políticos y expertos de unos 100 países y a la que Moscú no fue invitada por primera vez en dos décadas.



"Estados Unidos estableció formalmente que Rusia cometió crímenes contra la humanidad en Ucrania", dijo Harris. "Hemos examinado las pruebas, conocemos las normas legales y no cabe duda de que se trata de crímenes de lesa humanidad", sumó.



La vicepresidenta citó casos de ejecuciones sumarias, torturas y violaciones por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, así como "el traslado de cientos de miles de civiles ucranianos" a Rusia.



"Les afirmo a todos los que han perpetrado estos crímenes y a sus superiores o cómplices: ustedes responderán", añadió Harris.



Esta es la primera vez que Estados Unidos designa formalmente a Rusia como país que cometió crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania desde la invasión rusa el 24 de febrero de 2022.



En un comunicado separado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, aseguró que "no se trata de actos al azar o aislados", y habló de un "ataque generalizado y sistemático del Kremlin contra la población civil en Ucrania".



Subraya además que, al utilizar esta calificación de crímenes de lesa humanidad, Estados Unidos se compromete a que esos miembros de las fuerzas rusas y otros responsables, que no están aún identificados, "rindan cuentas de sus actos" ante la justicia. "No puede haber impunidad para estos crímenes", concluyó Blinken.



Desde el inicio de la invasión, Estados Unidos documentó o catalogó más de 30.600 casos de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania, precisa el Departamento de Estado estadounidense.



En el segundo día de la conferencia de Múnich, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió más apoyo militar para Kiev, al afirmar que esa será la única vía de frenar los avances del presidente ruso, Vladimir Putin. "Debemos darle a Ucrania lo que necesita para ganar y prevalecer como nación soberana e independiente en Europa", dijo. "El mayor riesgo de todos es que Putin gane. Si Putin gana en Ucrania, el mensaje para él y para otros líderes autoritarios será que pueden usar la fuerza para conseguir lo que quieran", afirmó.