Otro barrio platense que pide a gritos seguridad: "Vivimos con el corazón en la mano"

La oleada de hechos de inseguridad -muchos de ellos violentos- tiene en vilo a otra zona de La Plata. Vecinos de un barrio que limita entre Hernández y San Carlos ya no saben qué hacer para pedir por más seguridad.

"El panorama es que la única manera que tenemos de cuidarnos es entre vecinos, no contamos con ninguna protección. Es estar estar mirando permanentemente los celulares y avisar si viene alguien o si pasa una moto", le relató a EL DIA una las frentistas que se reunió junto a un grupo de vecinos.

"Cuando una moto pasa varias veces, es inmediato el mensaje de me acaban de robar. Sabemos que (los acusados) son de algunos de los asentamientos que está en la zona", agregó.

Atemorizados por la situación que atraviesan y por temor a represalias, decidieron brindar la entrevista con este diario de espaldas para ocultar sus rostros. "No somos gente de dinero, al contrario, todos laburantes", describió un hombre.

"Que nos vengan a saquear o hacer daño, es muy triste tener que vivir de esta manera y encima hablar de espaldas para que no nos reconozcan", sostuvo.

"No sabemos que hacer, no tenemos manera de defendernos. Ponemos cámaras y alarmas, pero no es suficientes" y sentenció: "Vivimos con el corazón en la mano por nuestros hijos o abuelos, que salen y no sabemos si vuelven. Estamos atados de manos".

Sobre los hechos que se reiteraron en los últimos meses, describieron que hubo desde robos con delincuentes armados ingresando en viviendas, escruches y asaltos en la calle.