William Schlenker, ex barra de River, se casó en la cárcel con Samanta Farjat

Condenado a cadena perpetua por el crimen de Gonzalo Acro en medio de la interna de Los Borrachos del Tablón, William busca con ayuda de su pareja que la Corte Suprema atienda un recurso de revisión de su caso. Así, tiempo atrás, además de clamar su inocencia, dejaba una frase inquietante: “Si en dos años no revisan mi condena y me liberan, me mato”. Pero ahora, mientras prepara un nuevo recurso ante la Corte Suprema para intentar demostrar que nada tuvo que ver con el hecho, mira la vida de otra manera o por lo pronto eso se desprende de uno de sus últimos actos: se casó en el registro civil de Marcos Paz con Samanta Farjat, con quien estaba de novio desde hace un buen tiempo.

Lo cierto es que, el hecho ocurrió el 27 de diciembre pasado a las 13.30 en el edificio ubicado en la intersección de las calles Catamarca y Ramón Melgar de dicha localidad con intervención de las autoridades del juzgado de ejecución penal número uno y del Complejo Penitenciario Federal Número 2, se trata de la famosa prisión de Marcos Paz donde está detenido desde mayo de 2016 cuando la Cámara de Casación Penal le confirmó la pena de perpetua por haber instigado el crimen de Acro.

Por su parte, recordemos que, la flamante esposa de William también tiene un pasado mediático. Samanta Farjat se hizo famosa en los 90 cuando apenas tenía 19 años y fue una de las testigos del llamado “Caso Coppola”, la causa que llevó a prisión durante tres meses al ex manager de Diego Maradona, acusado de tenencia ilegal de estupefacientes para comercialización tras el hallazgo de casi medio kilo de cocaína en un jarrón de su departamento de la avenida Libertador.

Esa discutida causa se cayó luego que se probara que la droga fue plantada por la Policía en connivencia con el juez federal de Dolores, Hernán Bernasconi, quien terminó condenado por este y otros seis hechos a nueve años de prisión. Por entonces Farjat protagonizaba programas sobre el tema que tenían picos de rating históricos en América TV.

Ahora por intermedio de su esposa hace llegar otros detalles con los que intenta conmover la decisión judicial: “No estuve en el lugar, no hablé con el autor, no proporcioné el arma, no estuve en las reuniones previas de la barra. Es increíble esta condena. Además después de que la Cámara me confirmara la sentencia uno de los jueces de la sala, Gustavo Hornos, salió a hablar y se jactaba de que él resolvió el caso Acro, que lo habían matado en Núñez desde una moto, cuando fue en Villa Urquiza y Luna y Oveja (Rubén Pintos) bajaron de un utilitario. Lo que demuestra que jamás leyó la causa, sólo ejecutó una orden que le venía desde arriba, porque si la leía a mí me tenía que revocar la condena. De hecho la jueza Figueroa falló en minoría a mi favor, pero claro, había que condenar a los Schlenker aunque no tuvieran nada"