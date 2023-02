Robos y destrozos en tres locales de City Bell

Una ola de robos sufrieron tres comercios de City Bell, situados en calle 475 entre Camino General Belgrano y 21 A, donde rompieron el blidex de un estudio de maquillaje y a su vez, lograron entrar a los negocios linderos que conectaban con el mismo.

Uno de ellos era una dietética y otro, pertenecía a una peluquería. Afortunadamente, a ambos no le robaron pertenencias, mas allá de algunos daños materiales.

En diálogo con EL DÍA, Patricia, dueña del local de maquillaje, comentó cómo se encontró con esta terrible escena: "Cerca de las 8.30 de la mañana, la señora que limpia el local me llamó y cuando llegué, estaba todo el vidrio estallado, todo revuelto arriba, abajo, todo el local".

A su vez, confirmó que del estudio "se llevaron una computadora y abrieron la parte de atrás de mi local, que conecta con los otros dos".

"Es el tercer local que tengo y en los tres locales me entraron a robar. Una desgracia la verdad. Lo bueno es que fue cuando no había gente y que me permite seguir trabajando", señaló indignada.