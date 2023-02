El Batman solidario de La Plata se va despidiendo: revelaciones a poco de "colgar" el traje

El Batman solidario de La Plata está a punto de "colgar" el traje. Según anunció en sus redes sociales, está a poco de pasar el mando de "héroe" anónimo y es por eso que realizó una serie de agradecimientos, pero también hizo revelaciones de su labor.

En su cuenta de Facebook realizó un posteo, a modo de una primera despedida, que se ganó cientos de likes. "He decidido que en cada una de las 5 semanas que restan, antes de entregar el traje al cumplir los 10 años de vestirlo, haré un agradecimiento especial por permitirme cumplir esta maravillosa y única experiencia", comenzó diciendo el "hombre murciélago" de nuestra ciudad, que lleva adelante distintas iniciativas de ayuda.

"El primero de ellos será para Dios. Los que me han seguido en este tiempo, seguramente me habrán escuchado decir infinidad de veces que no hubo una explicación lógica para decidir ser Batman. He escuchado con sorpresa y hasta con gracia, que se dijeron cosas como que fue porque falleció un hijo mío en el Hospital de Niños, que era médico de allí, que estuve preso y que para reconciliarme con la sociedad lo hice, que era policía. En fin... lo cierto es que nada de eso es verdad", sostuvo. Y agregó que "podría decirles que lo hice a modo de agradecimiento para devolver algo de lo mucho que recibí en la vida, por tener hasta el día de hoy mi niño interior a flor de piel y una linda posibilidad de alimentarlo sería JUGANDO a ser un superhéroe, por tener la vocación de docente y haberme llevado siempre mucho mejor con los niños que con los adultos, por ser un convencido que sin justicia nada puede funcionar bien, por haber visto la película 'Batman Inicia' y encontrar tristemente una gran similitud en su momento y ahora entre Ciudad Gótica y nuestro país".

Insistió en que "todo eso es cierto y tuvo mucho que ver en la decisión, pero les aseguro que me venía encomendando durante mucho tiempo, noche tras noche para que me de cuenta de cual era la mejor manera de canalizar mi lado solidario, y ponerlo al servicio de los demás. Cuando quise acordar, estaba dentro de un traje muy precario, repartiendo dibujos y golosinas en el Hospital, y trasladándome en un auto negro prendado con mucho sacrificio, que poco a poco se iba transformando en un Batimóvil".

Dijo que "no tengo dudas que Él quiso que sea de esa manera, ya que todo lo que vendría después, fue perfecto... El poder de transformar en alegría y sorpresa hasta los momentos más duros de las familias internadas, alimentar la ilusión de cada niño y no tan niño, de que Batman dejó Gótica para habitar en nuestra ciudad cuando veían pasar el Batimóvil por alguna esquina o estacionado en un lugar, generar en los adultos y en estos tiempos CONFIANZA , brindando certeza que cada peso que se done o se recaude, ya sea producto de una rifa, una subasta o un batiencuentro, se va a rendir, invertir y transformar en obras que rápidamente se podrán comprobar".

Para cerrar, escribió: "Algunos de ustedes por supuesto sé que no son creyentes, y con total libertad podrán decir que todo esto se dio por casualidad, por el destino o simplemente porque se debía dar así. Todos saben que Batman siempre estuvo en contra de los fanatismos, tal es así que jamás dijo a que partido político votó o de qué equipo de fútbol es hincha, pero sí permítanme decirles que creo absolutamente en Él, quien me forjó, me acompañó, me protegió y me usó como instrumento, luego de escuchar mi oración en la capilla del Hospital antes de iniciar cada recorrida, desde la primera, hasta la que realicé hace un par de horas. Por todo esto va mi primer agradecimiento, de los 5 que haré".