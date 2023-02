Hermanito sexy: enojado con Telefé, el taxista de “GH” venderá contenido erótico

“Perfecto, el domingo te vas”, le dijo a Marcos, el jugador más querido de “Gran Hermano”, y se clavó ahí mismo su sentencia: apenas pisó placa, Juan Reverdito, el taxista del reality, fue eliminado de la competencia. “Me equivoqué”, diría después, autocrítico de su juego.

Y aunque tuvo sus minutos de fama, no es de los más queridos por los seguidores del reality y le tocó volver a patear la calle, él, arriba de su “tacho” por las calles de Buenos Aires. Pero la calle está dura y, aunque todavía tiene un contrato con Telefé, que dejó de convocarlo para los debates y por eso su encono con el canal, Juan está a punto de debutar en una página de venta de contenido erótico.

En sus redes sociales, el rey de “los monitos” -como se apodó al grupo de villanos del programa conducido por Del Moro- ya muestra adelantos de lo que serán algunos de sus contenidos.

Desnudo, y en poses sensuales, así se lo puede ver al participante que conmovió en los primeros días del reality con su historia de vida (padre adolescente, crió a su hijo luego de que la madre del bebé lo abandonara) pero que con el correr de los días se fue transformando en uno de los más odiados del show.

No son semanas fáciles para el ex “hermanito”: al igual que sus compañeros, fueron varias las posibilidades comerciales que le fueron surgiendo tras su salida de la casa, sobre todo en lo relacionado a las ventas y canjes por redes sociales. Sin embargo, no tiene buenos antecedentes: el mes pasado, de hecho, provocó un escándalo en Uruguay a donde fue llevado para unas presencias que terminaron de la peor manera.

“Con Juan fuimos a Uruguay y él salió a decir que lo estafaron. Salgo a desmentirlo porque para mí no pasó eso. La gente de Uruguay nos trató re bien. No llevó ni 10 dólares, ni para comprarse un jugo, y estuvo una semana. ¿Vos ahí pensás que te estafaron? No. Y él salió a decir que lo estafaron cuando le bancaron hasta el licuado que se tomó en la playa”, contó Martina Stewart Usher, otra ex hermanita.