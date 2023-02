Biden, indeciso: afirmó que todavía no decidió si se postulará a la reelección en 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó este miércoles que todavía no tomó una decisión “firme” con respecto a su eventual postulación para la reelección en las elecciones de 2024, aunque admitió que tiene la intención de hacerlo.



“No tomé esa decisión; esa es mi intención, creo, pero aún no tomé en firme esa decisión”, dijo el mandatario en una entrevista con el programa de televisión PBS New Hour.



Biden, de 80 años, aún no oficializó su intención de postularse para un nuevo período al frente de la Casa Blanca, posibilidad que genera resistencias, incluso dentro de su Partido Demócrata, precisamente por su edad.