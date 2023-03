Consorcios en guardia por la inseguridad

La inseguridad avanza y los edificios de departamentos se han transformado en uno de los objetivos de los delincuentes. Ante ese panorama decenas de consorcios se organizan para dar batalla contra ese fenómeno: apelan a incorporar tecnología, reuniones periódicas para ajustar acciones individuales y colectivas de seguridad y los administradores brindan distintas sugerencias para prestar mayor atención y mantener “la guardia alta”.

Según informó la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata, “en los últimos tiempos se ha incrementado considerablemente la incorporación de tecnología: llaveros magnéticos, electro cerraduras, chips o tarjetas de acceso a los ascensores, cerradura con salida de emergencia en acceso a escaleras y las cámaras de seguridad o video-vigilancia a los efectos de amedrentar cualquier actitud delictiva. Sistema de edificios inteligentes con chapas identificadoras que llevan sensores de movimiento en hall de entrada y magnéticos de puerta de entrada y salida de cocheras”.

“En cuanto a la protección exterior, se observa una mayor utilización de cámaras de seguridad, siendo la mejor opción para abarcar por completo cada espacio del edificio o condominio, ya que se colocan en lugares estratégicos como puntos de ingreso, salida y en los alrededores. Afortunadamente en edificios con cámaras hubo una baja de violencia en los robos, pero no evita los hurtos”.

Lo mismo sucede con las cerraduras inteligentes, donde cada residente puede tener la seguridad de que nadie puede entrar a su departamento sino cuenta con este dispositivo, remarcan.

ALARMAS VECINALES

También se ha sumado la utilización de alarmas vecinales que adquieren los habitantes de los edificios en conjunto con los vecinos de la cuadra para estar más seguros, tener un elemento de disuasión y ante una situación que pudiera terminar en hecho delictivo poder avisar.

En el marco de generar acciones de prevención, desde la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata se aconseja mantener la puerta de acceso al edificio cerrada las 24 horas, así como también las puertas de las terrazas y las de ingreso interno y externo a las cocheras. “Muchas veces los vecinos, confiados, al salir o entrar al edificio, no se cercioran que la puerta haya cerrado correctamente, sobre todo en aquellas que cuentan con cierrapuertas hidráulicas aéreas o de piso, otras, facilitar el acceso a terceros, por gentileza, al ver tocar timbre en alguna unidad, sin considerar que este puede ser un potencial delincuente. Eso es parte de la cultura de la confianza, el querer ser atento. El cuidar que personas extrañas no ingresen al lugar, tiene que ver con esto también”, advierten.

Otra sugerencia es “no dejar bicicletas, motos y otros objetos de valor visibles desde la calle con el fin de no tentar a los delincuentes, dejándolas con sus respectivas cadenas para dificultar la acción de robo”.

Resaltan en la Cámara que “el administrador no es policía. La seguridad, está en manos del Estado y ante un hecho delictivo la víctima debe dirigirse a la policía, ya que no estamos encargados de la seguridad pública. Nuestra tarea de seguridad en el consorcio tiene que ver con otras cosas: que el matafuego no esté vencido, el ascensor funcione correctamente y mirar cuestiones estructurales que puedan aparecer”.

Otro simple pedido que se hace es que ante la pérdida de la llave de ingreso al edificio se debe avisar al consorcio para realizar el cambio de cerradura, tomándose las debidas precauciones al momento de realizar las copias de llaves: no dar detalles de la dirección del inmueble, y no colocarse nombres, direcciones ni teléfonos en los llaveros.

Un consejo que se hace puertas adentro del departamento es cerrar las cortinas y bajar las persianas al anochecer, para no permitir la visión externa hacia el interior de la vivienda. Además, se recomienda que antes de llegar al edificio tengan la llave de ingreso preparada y a mano para no perder tiempo en la puerta.

“Siempre es bueno que los vecinos tengan el teléfono de las personas que viven en el edificio para poder comunicarse ante una situación extraña. En muchos edificios se generan grupos de whats App para estar todos comunicados”, explican.

Se recomienda iluminar las distintas áreas de ingreso y cocheras. “Al evitar tener áreas oscuras se disminuyen las posibilidades de robos y los residentes pueden tener un camino iluminado al llegar o salir del consorcio”, apuntan.

También resaltan que luego de dos años de pandemia, los estudiantes del interior de la provincia de Buenos Aires y del país volvieron a las clases presenciales en la Universidades eligiendo departamentos en edificios, PH, a la hora de afincarse en la Ciudad. “Es muy importante concientizar sobre estas medidas de seguridad, de no confiarse y cuidarse entre todos ya que la seguridad del edificio la hacen también quienes lo habitan, la seguridad nos involucra a todos”, aseguran los administradores.