Entre Ríos: intendente condenado por tres abusos sexuales pidió licencia con goce de sueldo

Ángel Fabián Constantino, intendente de Gilbert, localidad ubicada cerca de Gualeguaychú, Entre Ríos, fue condenado a 14 años y seis meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal de tres empleadas municipales.

Tras conocer la condena, diez días después presentó un pedido de licencia en la Municipalidad con goce de sueldo. La misma se analizará el lunes en el Concejo Deliberante de la localidad.

Ángel Constantino fue acusado y culpado por “abuso sexual simple con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal en la tercera denuncia reiterados, en concurso real”. El tribunal impuso la pena el pasado 13 de marzo y, hasta que quedó firme, permaneció con tobillera electrónica y prisión domiciliaria.

Durante el período en que se investigaron las acusaciones, lejos de cumplir con lo impuesto por la Justicia, el intendente entrerriano se acercó en reiteradas ocasiones a las víctimas. Por ello, terminó detenido 24 horas en una oportunidad.

Tenía prohibido acercarse a las víctimas, familiares, testigos, amigos y toda persona relacionada con ellas, así como a sus hogares, trabajos o sitios que frecuentaran.

Tanto el Concejo Deliberante como el Partido Justicialista local y el gobernador Gustavo Bordet habían pedido a la Legislatura ser desplazado de su cargo.

Cuando los dos bloques del recinto legislativo municipal estaban cerca de tratar el proyecto para su destitución, llegó el pedido de extensión de licencia. Este asunto será tratado el próximo lunes.

Pese a que no se pudo comprobar por no estar tipificado como delito, al intendente Constantino se lo acusa de exhibicionismo en sus funciones. Son tres las mujeres que denunciaron pero “hay otras personas mayores de edad” que no quisieron ir a la Justicia por “miedo”.