Entre los "trapitos" y la falta de lugar, estacionar en La Plata es una misión imposible

Entre la falta de espacio y los aprietes de los "trapitos", conseguir un lugar para estacionar el auto en la zona céntrica de La Plata y alrededores se ha convertido en una verdadera odisea cotidiana. Para los vecinos, que realizan sus denuncias al WhatsApp de EL DIA (2214779896), encontrar un espacio para el coche es casi una misión imposible o una cuestión librada al azar.

"Trabajo en la Ciudad y día a día es una locura estacionar el auto. Lo dejo en la zona de 11 de 41 a 44, si es que puedo conseguir un lugar ahí, ya que en el Centro no consigo. Pero además es un sector cooptado por los cuidacoches", relató un conductor.

"Me han corrido el auto y me han hecho bloquear una cochera, luego la Municipalidad me puso una multa y al día siguiente tuve un altercado violento", recordó el hombre sobre el “accionar” de los trapitos en ese sector.

Sin embargo, dijo que esa fue sólo una mala experiencia y que "me pasaron un sinfín de situaciones desagradables como la que mencioné".

"Estacionar en La Plata es un verdadero desastre", sentenció el automovilista.

"Por el tema de los 'trapitos' he llamado a la Municipalidad. Pero me dicen que ellos no pueden hacer nada", añadió

"Es una falta de respeto para el ciudadano, es tierra de nadie", manifestó.

Su situación refleja la de muchos platenses que buscan en hora pico un lugar para aparcar su automóvil y poder ir a trabajar. "Termino dejando el auto como 5 cuadras más lejos. Es una locura, una odisea", señaló.

"Esta paseadilla la vivo en particular desde 11 hasta 12 y de 41 hasta 44", detalló respecto del panorama del tránsito en Barrio Norte, saliendo del Centro, del otro lado de la avenida 44.d

Esta semana también se han recibido en esta redacción reclamos de automovilistas que, en horas de la mañana, han tardado más de 40 minutos en conseguir un lugar para el auto en el Centro. "En la zona de 4 y diagonal 80, a eso de las 8, ya es imposible encontrar un hueco para el auto. Llegás al trabajo de mal humor y con miedo a que te multen. La realidad, en la práctica, es imposible poder estacionar el coche en las condiciones correctas. Cada uno se la arregla como puede", indicaron.

El problema se agrava aún más en los sectores administrativos y comerciales. "Para los que trabajamos cerca de calle 8 y en las adyacencias de la avenida 7, por supuesto que es prácticamente imposible agarrar un lugar para dejar el auto", consignaron más vecinos.

Cabe remarcar que las quejas de los automovilistas por las dificultades para estacionar en La Plata se incrementaron desde hace un mes, tras el regreso de las clases en las escuelas, y a pesar de la medida municipal de levantar los decks comerciales que ocupaban parte de la calzada vehicular y de los operativos policiales por "trapitos" violentos y extorsionadores.