Desgarradores mensajes por el chico de 18 años que murió en el accidente de Berisso

La Región volvió a ser golpeada por un nuevo accidente fatal. Y en este caso se trató de un joven de 18 años, identificado como Agustín Ezequiel Martínez, quien iba al volante de un auto que terminó chocando contra una columna de alumbrado en la rotonda de 128 y 60, tal como informó EL DIA (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-3-5-6-12-44-transito-fatal-sin-freno-impacto-contra-un-poste-y-murio-policiales).

La noticia causó un enorme dolor en distintos ámbitos y las redes sociales se hicieron eco de la tristeza que atraviesan familiares y amigos de Martínez. Una de las que escribió fue Narela Rodríguez que en su cuenta de Instagram posteó: "Mi hermanito que difícil se me va hacer esta vida sin vos. No tengo fuerzas ni para escribir esto". Y terminó diciendo: "TE AMO SIEMPRE TE VOY AMAR". Narela está casada con Matias Zaracho, ex jugador de Racing y actualmente en el Atlético Mineiro de Brasil.

Más tarde, a través de historias, la mujer agradeció el apoyo por el tremendo momento que estaban atravesando. "Danos fuerza para seguir", escribió en una foto en la que se la ve con el chico fallecido.

Por su parte, uno de sus primos, Maximiliano Pisa, escribió: "Que en paz descanses mi primito de mi corazón. Te amo con el alma. Me dejaste un dolor muy grande. Te voy a extrañar toda la vida".

En tanto que el usuario "Cristian Kily" lo describió como un "gran amigo" y dijo que "nos quedó pendiente un día de pesca, ya nos volveremos a encontrar. Volá alto amigo". Otra usuaria publicó: "Es un golpe muy fuerte para todos. Agus no merecía nada de esto".

"No hay dolor más grande por lo que están pasando ni palabras para expresar lo que se siente", dijo Daniela Lyzak, quien agregó: "Conozco a Aagus de chiquitito. Abrazo enorme a la familia en este momento super difícil. Mucha fuerza".

Sobre el accidente ocurrido en Berisso que se cobró la vida del chico de 18 años, de acuerdo a las precisiones policiales brindadas a este diario, tuvo lugar en la rotonda de 128 y 60, con dirección desde 127 hacia 128, durante las primeras horas de ayer, cuando el sol se empezaba a asomar, en lo que fue otra jornada de extremo calor.

Si bien por estas horas los investigadores tratan de esclarecer a ciencia cierta lo que ocurrió, un testigo del trágico episodio declaró ante las autoridades que Agustín Ezequiel Martínez circulaba a bordo de su Peugeot 207 de color gris a gran velocidad por avenida 60, cuando antes de llegar a 128 perdió el control del auto y terminó incrustándose de lado contra un poste de luz.

El brutal impacto no solo destruyó el rodado por completo, sino que el joven sufrió graves heridas que le causaron la muerte prácticamente en el acto. Pese a los esfuerzos médicos, el muchacho perdió la vida.

Los agentes esperan el resultado de las pericias realizadas y analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona. El caso fue caratulado como “lesiones por accidente”.

Lo cierto es que con el deceso de Martínez, en la Región ya son 19 víctimas fatales por incidentes viales. Como bien mencionó este diario en sus ediciones anteriores, la cifra duplica a la de marzo del 2022 (iban 9) y engrosa una triste estadística en lo que va del 2023.