Un “salmón vegetal” con aspecto y sabor similar al auténtico

Una empresa canadiense afirma haber desarrollado la tecnología necesaria para crear un filete de salmón de origen vegetal que tiene el aspecto, el tacto y el sabor del salmón de verdad. Las alternativas a la carne de origen vegetal existen desde hace años, con marcas como las estadounidenses Beyond Meat o Impossible Foods entre las más conocidas del sector. Pero las alternativas al pescado y al marisco no han recibido tanta atención por parte de los medios de comunicación como las alternativas a la carne. Eso no significa que no existan o que estén menos avanzadas tecnológicamente. New School Foods, con sede en Toronto, sólo lleva tres años en el mercado, pero ya es una de las empresas de las que más se habla en el sector de los productos de mar alternativos. La empresa canadiense acaba de conseguir 12 millones de dólares de financiación inicial gracias en gran parte a su impresionante alternativa al salmón. “Su tecnología no se parece a nada que hayamos visto en el sector en términos de imitación real de la textura, la sensación en boca y la experiencia de cocinar y comer cortes enteros de carne”, afirma Nick Cooney, socio general de Lever Ventures. Aunque su innovador producto aún no está listo para el mercado, New School Foods indica que su salmón de origen vegetal tiene casi todos los atributos del auténtico. En pocas palabras, la empresa asegura haber creado la tecnología necesaria para producir fibras musculares vegetales con el aspecto, el tacto y las escamas del salmón real. Al igual que el salmón, esta opción tiene un alto contenido en proteínas y el mismo nivel de ácidos grasos Omega 3. En lugar de los tratamientos a alta temperatura que utilizan otras empresas para crear sus alternativas de marisco precocido, New School Foods se basa en una serie de procesos en frío para crear un filete de salmón crudo que puede cocinarse de varias maneras. “La próxima frontera de las alternativas cárnicas son los cortes enteros”, afirma Chris Bryson, CEO y fundador. “Lo que hay ahora generalmente a disposición de los consumidores son productos gomosos, molidos y precocidos que no convencen al cliente medio de cambiar sus hábitos de toda la vida” Este año, New School Foods tiene previsto probar su innovador filete de salmón vegetal en restós seleccionados a través de un programa piloto exclusivo para chefs.