Dady Brieva aseguró estar "decepcionado" de Cristina Fernández

Dady Brieva sorprendió a sus seguidores y televidentes al confesarse “decepcionado” de Cristina Fernández de Kirchner y el partido peronista. Fue durante su ciclo televisivo “Peronismo para Todos” junto al padre Francisco “Paco” Olveira.

Olveira, de “Opción por los Pobres” comentó sobre la importancia de “seguir apostando al encontrarnos, a salir a la calle, a no resignarnos y seguir apostando a eso”. Pero, del lado del conductor, no encontró la complicidad que buscaba.

En cambio, Dady Brieva se ubicó en la vereda opuesta y confesó estar consciente de lo que eso significaba. “Siento que no movemos la aguja”, declaró en relación a las próximas elecciones presidenciales.

“La verdad es que yo no tendría que hacer lo que voy a hacer. Pero estoy un poquito desesperanzado, la verdad es que me tengo que calmar y volver a cargar las pilas solo”, aseguró en el ciclo de C5N.

“Me desilusionan mucho, me desilusionan los dirigentes, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos, de decir la c…, de decir de todo. Cristina, ¿qué mierda, por qué no hablás? Decí algo, si ladramos o no ladramos. Somos perros de Cristina pero no nos dice ni ‘cachele’ ni ‘hágase el muerto”, reflexionó el cómico argentino.

En este contexto, Olveira pidió calma y apostar por Axel Kicillof, a quien consideró “sencillo, que está haciendo una gobernación de maravillas, se mete en los barrios y manda a su gente a los barrios”.