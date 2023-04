Melconian comparó a Massa con "Caruso Lombardi" y dijo que no lo decía de manera despectiva

El economista Carlos Melconián comparó al ministro de Economía Sergio Massa con el director técnico Ricardo Caruso Lombardi y siguiendo con las analogías, también recurrió al automovilismo para decir que si Argentina fuera un auto "técnicamente no está para chocar".

En diálogo con Luis Novaresio por el canal LN+, Melconian señaló que "Sergio Massa es Caruso Lombardi como ministro de Economía" y aclaró que no lo decía de manera "despectiva". Por el contrario, en el marco de crisis en el cual se encuentra inserto el país su presencia tiene "un valor fenomenal".

El ex titular del Banco Nación aclaró que "Guardiola no va a ser porque Pep es competitivo y hoy el oficialismo no", pero también puntualizó que también "Caruso puede transformarse en `Coco´ Basile con Colombia en la cancha de River cuando perdía 5-0. Basile le hizo un gesto a los jugadores de que estamos bien, que no se enloquecieran porque si Colombia hacía el sexto no íbamos al Mundial”.

Después de señalar que "Massa es un pillo", y definir como "un teórico" a su antecesor, Martín Guzmán, retomó la comparación futbolística al decir que "Caruso juega en toda la cancha, va, viene y habla con Kristalina Georgieva, va al Conurbano, es 24 por 7, aunque tampoco es suficiente".

Asimismo, desestimó que el país está próximo al "choque", aunque dijo que eso se mantendrá así sólo si una persona está al volante y no tres, en referencia a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa. "Técnicamente hablando no está para chocar. Si vamos con el auto más rasposo que haya rumbo a Rosario y me preguntás si estamos para chocar, no, estamos para llegar. Pero siempre que lo maneje un solo conductor. Imaginate si van tres adentro peleándose", graficó.

En otro orden, consideró que existe "una disociación, una nueva grieta entre los actores de agosto y octubre y la gente", que de cara a las elecciones queda un plazo de "ocho largos meses", período que lo dividió en tres: hasta agosto, otro entre agosto y octubre y el último entre octubre y diciembre. También cuestionó que "no hay un esfuerzo fenomenal para arreglar este quilombo, sino que hay un esfuerzo fenomenal para llegar a agosto", advirtió que "las reservas se terminaron hace rato", incluso aclaró que cuando asumió Mauricio Macri había menos, y desalentó la posibilidad que pueda darse un colapso. "Un evento dramático yo lo llamo colapso, como algo bancario, una hiper, el Rodrigazo", señaló, y lo diferenció de una crisis "que es en lo que siempre estamos. Inflación del 100% es crisis, no colapso", agregó.