Los tiranosaurios rex tenían labios

“Jurassic Park” y los fabricantes de juguetes están equivocados. El tiranosaurio rex probablemente no tenía dientes irregulares que sobresalían como nos han hecho creer, sino labios, según un reciente estudio de investigadores internacionales, cuyos hallazgos publicó la revista Science. “Los animales como los T-Rex, los dinosaurios terópodos, muy probablemente tenían algún tipo de labios, como un tejido blando que cubría la boca” para proteger los dientes, afirma uno de los autores del estudio, Thomas Cullen. Hasta ahora se suponía que estos animales eran más parecidos a “los cocodrilos, con los dientes expuestos cuando la boca estaba cerrada y sin labios”, explica este profesor de paleobiología de la Universidad de Auburn. No obstante, sus conclusiones no son definitivas.