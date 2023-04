Separados y enfurecidos: los mensajes de Rusherking y la China Suárez

La China Suárez y Rusherking anunciaron su separación a principios de abril y dejaron a sus fanáticos con total desconcierto. Lo anunciaron luego de varios días de rumores que indicaban, efectivamente, su distanciamiento.

Tras un tiempo de silencio, ambos salieron a hablar sobre su relación a través de las redes sociales. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió la actriz argentina.

Al posteo en Instagram lo acompañó con un video de su actual ex pareja. En los comentarios le confesó a sus seguidores que seguía enamorada.

Por su parte, Rusherking les reveló a sus fanáticos: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida”.

Sin embargo, la calma que predominaba entre ambos terminó abruptamente. La razón fue una noticia donde se anunciaba que el cantante tenía una nueva pareja y que la separación se debió a una pelea en la previa de un recital, donde Suárez iba a participar pero, a causa de la discusión, lo habría dejado.

Ahora me saco una foto y tengo novia nueva che que fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca — RUSHER KING (@rusherkingg) April 17, 2023

Fue en Socios del Espectáculo donde Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mostraron las supuestas imágenes que confirmarían el nuevo noviazgo. La enamorada sería una modelo uruguaya que además estudia abogacía, escribanía y fue elegida como Miss Mundo Uruguay 2023, llamada Tatiana Luna.

Esto provocó la indignación de Rusherking y la China Suárez que, después de varios días, rompieron el silencio. El primer paso lo dio él en Twitter, descargándose contra los medios de comunicación: “Ahora me saco una foto y tengo novia nueva che que fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca”.

Por su parte, este martes la ex Casi Ángeles compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: “No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz. Gracias”.