Verstappen se impuso en el GP de Australia: en el podio lo siguieron Hamilton y Alonso

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Australia, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, que tuvo que ser interrumpido tres veces para terminar con los autos entrando en la meta detrás del coche de seguridad.



Verstappen, actual bicampeón mundial, subió otra vez al podio y fue acompañado por el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en segundo lugar y el español Fernando Alonso (Aston Martín) en el tercero.



La primera bandera roja llegó en la octava vuelta en el circuito de Albert Park después de que el tailandés Alex Albon (Williams) perdiera la parte trasera de su monoplaza al golpearse con las barreras en la curva 6. Verstappen era entonces segundo por detrás de Hamilton y tuvo problemas en la reanudación, pero encontró su ritmo y poco tiempo más tarde superó a Hamilton.



Cuando el vigente campeón se disponía a celebrar la victoria, con solo dos vueltas por delante, la carrera tuvo que interrumpirse de nuevo ya que el danés Kevin Magnussen (Haas) chocó contra un muro y perdió el neumático trasero derecho.



Las autoridades de la carrera decidieron reanudarla con una nueva salida, pero un accidente múltiple con los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly y el español Carlos Sainz (Ferrari) provocó una tercera detención.



Los diez primeros puestos de la carrera fueron los siguientes: 1) Max Verstappen (Red Bull); 2) Lewis Hamilton (Mercedes); 3) Fernando Alonso (Aston Martin); 4,) Lance Stroll (Aston Martin); 5) Sergio Pérez (Red Bull); 6) Lando Norris (McLaren); 7) Nico Hulkenberg (Haas); 8) Oscar Piastri (McLaren); 9) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) y 10) Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).



La próxima competencia será el Gran Premio de Azerbaiyán, a disputarse el 30 de abril en el circuito de Bakú.

