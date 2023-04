Problemas para pagar con cuenta DNI en carnicerías y pollajerías de La Plata

Comerciantes que este sábado intentaban operar con Cuenta DNI en carnicerías y pollajerías de La Plata, en el marco de la doble jornada de descuento de 35 por ciento, denunciaron que la aplicación presentó complicaciones para realizar las transacciones y en algunos casos incluso los clientes desistieron de realizar las operaciones.

Desde una carnicería de 71 y 121 aseguraron que "hoy temprano tuvimos cuatro clientes que no podían concretar la comprar y debieron salir e ingresar a la aplicación varias veces para que pueda procesarse el pago". "No se podía hacer en el primer intento y la gente lógicamente se pone nerviosa", señalaron.

En tanto, desde una granja avícola de diagonal 80 y 5 aseguraron que "no funcionaba el pago con clave, pero sí con QR". Especificaron que "se generó problema porque mucha gente acostumbrada a pagar con clave, sobre todo la gente grande, no sabe usar todas las funciones de la app y se les complica". “Algunos no quieren renegar y se van. Y otros terminan pagando sin descuento pero se lamentan”, dijeron.

En este sentido, sostuvieron que "lo que ocurría antes es que al haber un descuento mensual se tildaba un poco el sistema, y puede ser que esta mañana haya ocurrido algo de eso".

Desde otra pollajería de 2 entre 35 y 36, a eso de las 10.30, afirmaron que "hubo clientes con demoras para procesar los pagos pero por suerte ahora funciona con normalidad".

Del mismo modo, desde otro local del rubro, situado en 54 entre 9 y 10, señalaron que "al principio por momentos se tildó pero ahora estamos laburando bien". "Nosotros cobramos sólo con QR", remarcaron.

Desde una carnicería de 48 y 28 consultada a media mañana aseguraron que "en este momento la Cuenta DNI está funcionando bien, esperemos no tener inconvenientes, porque escuchamos algunas quejas pero no fue nuestro caso".

Cabe señalar que el descuento a través de la aplicación del Banco Provincia se aplica sábados y domingos de abril en los comercios adheridos.