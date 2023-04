Marcelo Tinelli disparó contra Lourdes Sánchez: "Cree que tiene derecho a opinar porque es la mujer de Prada"

Marcelo Tinelli prepara la vuelta del "Bailando 2023" y al parecer, ya tiene definidos algunos nombres: uno es Tomás Holder, el ex concursante de Gran Hermano. El otro, es Luciano "El Tirri", su primo.

A pesar de una danza importantes de famosos que están apareciendo en el radar de la producción, por el momento nadie ha informado sobre algún otro tipo de participante que estará en el programa.

Lo cierto es que en relación a ello y a la fuerte acusación de Lourdes Sánchez sobre Carolina "Pampita" Ardohain (declaró que dijo la vio en muchos jurados, que ya es "figurita repetida"), Tinelli salió inmediatamente al cruce al decir en tono irónico: "Uh, pero qué problema, no me digas, me agarró como una cosa como de ‘uf’, qué macana y no sé si hacerlo ahora el programa”.

“Primero que se dedique a terminar su casa en Corrientes, que se dedique a los Carnavales, me encantaría tenerla en la pista a ella, ya se lo digo, en este momento, pero que no opine del certamen, el certamen lo armamos nosotros”, lanzó.

Por último, el conductor de ShowMatch, se sinceró y afirmó: "Por ahí ella se cree que tiene el derecho a opinar por ser la mujer de "el Chato" Prada, pero el jurado son cuatro, y por ahí si sale algo puede haber un quinto jurado, pero no".