El CADU busca bajar de la punta a Agropecuario

Defensores Unidos, que integra el lotes de los escoltas en el Grupo A de la Primera Nacional con 20 unidades, buscará esta tarde bajar de la punta a Agropecuario, de Carlos Casares (23), en el partido más destacado de los de los cincos que están programados para hoy.

El encuentro se disputará en la ciudad de Zárate, a partir de las 15:30 y será controlado por el árbitro Jorge Brogi.

Por el Grupo B, Quilmes, cuarto en las posiciones con 19 puntos, espera por Chaco For Ever, a partir de las 18:35 (TyC Sports). En tanto que Brown, de Adrogué, octavo con 14, recibe desde las 15 a Independiente Rivadavia, de Mendoza. Los otros partidos son: Deportivo Madryn vs. Aldosivi (15:30) y Estudiantes (BA) vs. Deportivo Maipú (16:35, por TyC Sports).

GANÓ SACACHISPAS

En el comienzo de la duodécima fecha de la B Metro, Sacachispas venció ayer por 2-0 a Deportivo Merlo (L. Fernández y V. Gómez) y trepó al quinto puesto.

Hoy van a jugar desde las 15:30 Acassuso vs. Cañuelas; Argentino (M) vs. Comunicaciones y San Miguel vs. Deportivo Armenio.

san martín puede quedar solo en lo más alto

San Martín de Burzaco, uno de los punteros de la Primera C junto a Liniers (ambos con 27), puede quedar solo en lo más alto de las posiciones, cuando hoy a las 20 visite a Laferrere. Previamente a las 15:30 van a jugar Victoriano Arenas vs. Lamadrid.

DOS ADELANTOS EN LA D

Por la séptima fecha del Primer Torneo de la B, desde las 15:30 se enfrentarán El Porvenir vs. Mercedes y Lugano vs. Ballester.