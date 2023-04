El Kun Agüero invitó al platense de Gran Hermano a sumarse a su equipo y las redes explotaron

Una inesperada y sorpresiva propuesta de El Kun Agüero a Nacho y Agustín de Gran Hermano 2022 hizo explotar las redes. Ahora El Kun Agüero, fanático de Gran Hermano 2022, le hizo una propuesta laboral a Nacho Castañares y Agustín Guardis que sorprendió a todos en las redes sociales.

Nada cambió respecto del fanatismo de El Kun Agüero por Gran Hermano 2022, tanto que en las últimas horas el ex futbolista que ahora forma parte de la Kings League, tentó a Nacho Castañares y Agustín Guardis para sumarse al equipo de fútbol que preside. Vale recordar que, el ex delantero de la Selección Nacional es el dueño de Kunisports, y en sus redes tiró una bomba: los ex hermanitos podrían formar parte del equipo, apenas se abra el mercado de pases.

Vale destacar que, en la cuenta oficial de Kunisports se publicaron dos fotografías en donde se los puede ver a los ex Gran Hermano con la camiseta del equipo: "¿Cómo los ven a estos fichajes tirando paredes con el Kun?”, decía el texto y de manera inmediata llegaron las reacciones no sólo de los internautas sino también de los protagonistas de la propuesta: “Siempre protagonista Frodoo la frodoneta la mejor comunidad”, “Me copa ese fichaje, vamos Agus”, “Agustín tiene que estar sí o sí”, “Vamos león”, “Aguante Nacho”, “Amo la dupla”, fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo, pero los mejores vinieron por parte de los protagonistas que, además, replicaron el posteo y le hablaron al Kun. “Yendo no, llegando” le dedicó Nacho; y Agustín, también conocido como "Frodo", escribió “Estoy para volver al verde césped”.

Por otra parte, recordemos que Sergio Agüero sufrió una "mini arritmia" en plena transmisión de stream junto al presentador español Ibai Llanos este último miércoles y el episodio preocupó a los fanáticos. De todos modos, en las últimas horas, El Kun se encargó de aclarar el estado de su salud: "Todavía sigo acá", señaló en tono de broma.

Si bien el exjugador de la Selección aclaró en el momento que "estaba bien", la situación no quedó del todo clara. En pleno streaming, el Kun se tocó el pecho y estuvo por varios segundos en silencio. Finalmente, desconcertado y sorprendido, le preguntaron qué le sucedía. "Creo que me agarró una mini arritmia", dijo el crack. Luego, ya más calmo, el Kun emitió primero un mensaje en sus redes sociales: "Ya muchos me preguntaron que tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Está todo bien, los médicos me dijeron que no hay ningún problema".