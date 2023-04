No va mas: Zaira Nara confirmó su separación del polista Facundo Pieres

Se acabó el amor entre Zaira Nara y Facundo Pieres. La ruptura de esta pareja, que había comenzado un romance apenas unos meses atrás, fue confirmada por la propia modelo, que afirmó "estar sola".

En una entrevista mano a mano con Intrusos, la hermana de Wanda fue tajante: "Estoy sola. Muy tranquila. Estoy en un momento de mi vida disfrutando del estar acá. No estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Siempre fui muy de proyectar armar, organizar, soy muy ordenada. Ahora quiero disfrutar del momento".

A pesar de que sus seguidores estaban esperanzados con un pareja que parecía funcionar, no será así finalmente. Ni siquiera, la acompañaba a los eventos, según la propia protagonista, por decisión de ella: "Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Me parece que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y compañeros de trabajo. Es bastante. No tengo nada que blanquear".

“Aparecieron muy lindos proyectos pero estoy haciendo muchas cosas, muchas otras cosas que no me da el tiempo... Además soy mamá y priorizo mucho estar con mis hijos. La tele te roba mucho tiempo, así que estoy esperando un proyecto que sea más corto o que se pueda adaptar un poco más a mi vida", afirmó.